مسافر جدید "جهنم" ریمی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد پیج که امسال برای فیلم "جانو" نامزد اسکار بود، چند روز پیش به خاطر تداخل کاری از پروژه "مرا به جهنم ببر" کناره‌گیری کرد.

اولین فیلم ریمی پس از فیلم پرفروش "اسپایدرمن 3" درباره فردی است که ناخواسته قدرتی فراطبیعی پیدا می‌کند. فیلمبرداری با دو هفته تاخیر نسبت به موعد از پیش اعلام شده از 31 مارس در لس آنجلس آغاز می‌شود. فیلمنامه را ریمی به همراه برادرش ایوان با نام اولیه "نفرین" نوشته که درست پس از همکاری این دو در فیلم سال 1992 "ارتش تاریکی" به پایان رسید.

لومن 29 ساله از اواخر دهه 1990 با بازی در مجموعه‌های تلویزیونی وارد عرصه بازیگری شد. "کلاهبردارها" (2003، ریدلی اسکات) و "ماهی بزرگ" (2003، تیم برتن) از فیلم های مطرح اوست. لومن سال 2007 در دو فیلم "بئوولف" رابرت زمه‌کیس و "چیزهایی که در آتش از دست دادیم" سوزان بیر نقش‌آفرینی کرد.

سام ریمی 48 ساله در 1981 با فیلم ترسناک "مرده شریر" درباره اهریمنانی که روح انسان‌ها را تسخیر می‌کنند به شهرت رسید. از دیگر فیلم‌های مطرح او می‌توان به "مرده شریر 2" 1987، "دارکمن / مرد تاریکی" 1990 و "چابکدست و مرده" 1995 اشاره کرد. ریمی در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 سه‌گانه پرفروش "اسپایدرمن" را ساخت.