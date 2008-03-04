آموزش نیروی تکنیسین توسعه و پیشرفت کشور را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر درسنندج، کریم مهرشاد، ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه رئیس آموزشکده فنی و مهندسی شهید یزدان پناه سنندج افزود: آموزش نیروی انسانی ماهر و تکنسین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آموزش این نیروها توسعه و آبادانی کشور را در آینده به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دانایی محوری یکی از اساس برنامه های چشم انداز بیست ساله نظام است که رسیدن به این دانایی محوری نیز با تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص شکل می گیرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان اظهار داشت: امروز خوشبختانه روند توسعه آموزش در استان کردستان بسیار خوب است به نحوی که در سالهای اولیه انقلاب فقط یک مرکز دانشگاهی وابسته به دانشگاه رازی در استان فعالیت می کرد اما امروز ده ها مرکز آموزش عالی در استان کردستان در حال فعالیت هستند.

وی وضعیت آموزشی و تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان امروز استان کردستان را با گذشته قابل مقایسه ندانست و گفت: تعداد دانشجویان استان در مقایسه با سالهای اولیه انقلاب صدها برابر شده و امروز بسیاری از جوانان خلاق استان در مراکز آموزش عالی درجه یک کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی بر آموزش نیروهای مورد نیاز بازار کار در استان تاکید کرد و یادآور شد: باید آموزشهای بخش فنی و حرفه ای و آموزشکده های استان به سمت و سوی نیازهای بازار سوق داده شود تا ضمن تربیت نیروی ماهر زمینه اشتغال و جذب شدن آنها در بازار کار فراهم شود.

در این مراسم که با حضور معاون آموزشی و برنامه ریزی مدارس عالی فنی و حرفه ای کشور برگزار شد،علی شیرزادی به عنوان رئیس آموزشکده فنی مهندسی شهید یزدان پناه سنندج معرفی و از زحمات 10 ساله بهروز زیادخانی تقدیر شد.