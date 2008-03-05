امیرمقدم مسئول دفتر باهنر در ستاد انتخابات جبهه متحد در تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر محمدرضا باهنر یکشنبه 19/12/86 از ساعت 30/13 تا 30/15 با سید حسین مرعشی مناظره می کند.

وی افزود: باهنر همچنین روز دوشنبه 20/12/86 از ساعت 13 تا 15 به میزبانی نهاد رهبری در دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و با موضوع " مدیریت توانمند در ساختار سیاسی، فرهنگی واقتصادی کشور، نقاط اشتراک و افتراق احزاب سیاسی کشور و زیرساخت های ثبات اقتصادی در نظام"، با اسحاق جهانگیری، رسول منتجب نیا یا جواد اطاعت مناظره خواهد داشت.

به گفته مقدم، محمدرضا باهنر در تاریخ 22/12/86 از ساعت 13 الی 15در دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی سخنرانی خواهد کرد.

مسئول دفتر باهنر ادامه داد: این سخنرانی به میزبانی نهاد نمایندگی رهبری با موضوع "عملکرد مجلس هفتم و اولویت های مجلس هشتم" در این دانشگاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: سخنرانی باهنر در دانشگاه علوم اجتماعی علامه طباطبایی که قرار بود در تاریخ 13/12/86 برگزار شود به دلیل مشغله کاری باهنر و برخی ناهماهنگی ها به زمان دیگری موکول شد.

مقدم با رد برخی اخبار مبنی بر شرکت باهنر در مراسمات و مناظره های مختلف، خاطرنشان کرد: بسیاری از مناظره های منتسب به باهنر که توسط سازمانها یا دانشگاه ها در این ایام اعلام می شود بدون هماهنگی با دفتر وی است.