به گزارش خبرنگار مهر، پارسایی که صبح امروز سه‌شنبه 14 اسفند در کنار دیگر مدیران اداره کل هنرهای نمایشی و مدیران سالن‌های نمایشی صحبت می‌کرد، ضمن اعلام این مطلب گفت: "اعتبار تخصیص یافته در هر بخش گاه به صورت کامل و گاهی با کسر هفت تا 10 درصد از مبلغ اعلام شده به حوزه مورد نظر داده می‌شود. اداره کل هنرهای نمایشی سال 86 توانست 100 درصد اعتبار تخصیص یافته را دریافت کند."



وی ادامه داد: "بر اساس اینکه قرار است بودجه 14 میلیاردی در اختیار بخش نمایش کشور قرار بگیرد، ما برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم که به صورت مکتوب در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. البته ما روی این موضوع تاکید داریم، همه این برنامه‌ها در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که اعتبار مورد نظر به طور کامل در اختیار ما قرار بگیرد."



مدیر کل هنرهای نمایشی درباره برنامه‌ریزی برای اعطاء تسهیلات تولید و حمایت از اجرای نمایش‌ها در سال 87 گفت: "قرار است 10 میلیارد تومان طبق فصل‌های چهار و پنج بودجه در اختیار ما قرار گیرد. از این میان شش میلیارد تومان به تولید نمایش اختصاص می‌یابد سهم تئاتر تهران و شهرستان از آن هر کدام سه میلیارد است. بقیه بودجه به بخش امور بین‌الملل، انتشارات و پژوهش، جشنواره‌ها، طرح و برنامه و تشکیل شوراهای تخصصی داده می‌شود."



وی یادآور شد: "در بخش حمایت از تئاتر برپایی هفت جشنواره در نظر گرفته شده است. همچنین برنامه ارتقا حوزه تئاتر در شهرستان‌ها مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر این برپایی بزرگداشت تئاتر استان‌ها، برگزاری کلاس‌های آموزشی و تشکیل و ایجاد جشنواره‌های منطقه‌ای و استانی بخشی از برنامه‌های اداره کل هنرهای نمایشی برای سال جدید است."



پارسایی در مورد صرف بودجه‌ای که به خاطر تعطیلی چند ماهه تئاتر شهر در اختیار اداره کل هنرهای نمایشی بوده پاسخ داد: "سال 86 تئاتر شهر پنج ما تعطیل بود. در این مدت 20 نمایش امکان اجرا به دست می‌آوردند که حدود 400 میلیون تومان هزینه آنها می‌شد. این پول در قالب اجرای نمایش در سالن‌های اقماری هزینه شده که تئاتر مولوی، فرهنگسرای نیاوران و سایر سالن‌ها از آن جمله هستند."



مدیر کل هنرهای نمایشی درباره انتخاب و معرفی دبیر جشنواره تئاتر فجر در سال 87 اظهار داشت: "ما در نظر داشتیم دکتر مجید سرسنگی را در مراسم اختتامیه جشنواره فجر امسال به عنوان دبیر جشنواره سال آینده معرفی کنیم. اما با توجه به اینکه وی پس از جشنواره حدود 10 روز دچار بیماری شد و اینکه اصرار داشت صحبت برای جشنواره فجر 87 پس از تسویه حساب کامل جشنواره بیست و ششم صورت بگیرد، ما هم منتظریم این مراحل سپری شود."



وی خاطرنشان ساخت: "تعیین نهایی دبیر جشنواره تئاتر فجر توسط شورای عالی تئاتر صورت می‌گیرد که دکتر سرسنگی یکی از اعضاء آن است. به عقیده ما با توجه به اینکه وی جریانی را در برگزاری این جشنواره آغاز کرده و استمرار آن می‌تواند به شرایط کلی تئاتر کشور کمک کند، ما با ادامه فعالیت وی موافقیم. چون وی از معدود دبیران جشنواره تئاتر فجر هستند که حدود 11 ماه برای برپایی جشنواره وقت گذاشتند."



پارسایی در مورد اجرای نمایش‌های پس از جشنواره و پائین بودن کیفیت آنها و ظرفیت محدود در جذب مخاطب گفت: "هنرمند قرار نیست همواره آثار خود را با یک درجه کیفی ارائه کند. رشد کمی و کیفی در تئاتر شناور است. گاهی یک هنرمند کاری را بر اساس تجربه یک تکنیک یا شیوه اجرایی جدید ارائه می‌کند، اما جواب نمی‌گیرد. در تالار اصلی تئاتر شهر و تالار وحدت نیز نمایش‌هایی بر صحنه رفتند که برخی از پائین بودن کیفیت آن صحبت می‌کردند."



وی در مورد شرایط فعالیت اداره نظارت و ارزشیابی در زمینه بررسی آثار نمایشی افزود: "در این دوره از فعالیت اداره کل هنرهای نمایشی عنصری به نام ممیزی مانع خلاقیت نبوده است. از نظر اعطاء سالن و بودجه مشکل خاصی در میان نبود. چه بسا آثار بی‌بضاعتی که در شهرستان‌ها اجرا می‌شوند و کیفیت بالا دارند. به عقیده من، مشکل تئاتر ما پول و تالار نمایشی نیست. به نظر من تئاتری‌ها باید بیشتر وقت بگذارند و تلاش بیشتری برای افزایش کیفیت آثار خود انجام دهند."



این مدیر هنری درباره اهمیت توجه به تنوع آثاری که بر صحنه می‌روند، توضیح داد: "این موضوع همواره در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه ما قرار داشته است. ما تلاش کردیم در تالارهای نمایشی به دلیل فضای نوروز و ماه ربیع نمایش‌هایی روی صحنه بروند که وجه طنزآمیز و آئینی سنتی داشته باشند. البته همواره این نوع برنامه‌ریزی‌ها را به دلیل شرایط گروههای نمایشی در مورد زمان حضور بازیگر و جمع کردن عوامل نمی‌توان انجام داد."



پارسایی در مورد انتقاد از وضعیت نامناسب صدا در تالارهای تئاتر شهر گفت: "من درباره اینکه تغییر محل تماشاگر و اجرای نمایش روی آکوستیک سالن تاثیر منفی گذاشته با متخصصین صحبت کردم و آنها به من گفتند این موضوع ربطی به خراب شدن وضعیت صدایی تالارهای قشقایی و سایه ندارد. اصولا هنگام بازسازی در آکوستیک سالن‌ها تغییری به وجود نیامده که بخواهد روی آن تاثیر منفی بگذارد. هر چند من نیز با استفاده از سیستم‌های صوتی پیشرفته مخالف نیستم."



وی در مورد بکارگیری اعضاء خانه تئاتر به عنوان افرادی صاحب اندیشه و تجربه توضیح داد: "ما همواره از تجربه و حضور اعضاء اصناف و هنرمندان خانه تئاتر استقبال کرده‌ایم. خانه تئاتر مملو از تجربه‌هایی است که به عنوان مشاور نمایشنامه‌نویسی و نمایشنامه‌خوانی و ... می‌توانند مشورت‌های خوب و مناسب به مدیران بدهند. برپایی طرح اردیبهشت برای بزرگداشت هنر نمایش به جای یک هفته در یک ماه و در شهرهای مختلف کشور با مشارکت و همکاری خانه تئاتر برگزار خواهد شد."