به گزارش خبرگزاری مهر ، دربیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه آمده است : پس از شکست های مکرر دشمنان اسلام در برابر بیداری ملل مسلمان و مستضعف جهان و بعد از هوشیاری، آگاهی، انزجار و تنفر عمیق امت بزرگ اسلامی نسبت به اقدامات مکارانه وحیله گرانه استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب و جنایت پیشه، مرحله ای دیگر از رویارویی مستکبران و غداره بندان بین المللی با مستضعفان و مسلمانان عالم آغاز شده است.

این بیانیه می افزاید : اگر دیروز دشمن پلید و بی هویت اسلام با انواع خدعه ها و نیرنگ ها، خود را در پس معرکه نگاه داشته و از دور در صدد متلاشی ساختن پیکر در هم تنیده مسلمانان و اسلام عزیز بود امروز علاوه بر آن با بی رحمی تمام و جسارت بی سابقه تمامی استعدادها و توان خود علنا وارد صحنه شده و از جهات مختلف اسلام و جهان اسلام را تهدید می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: استکبار جهانی و کریه منظران صهیونیسم بین الملل که در طول تاریخ شدیدترین دشمنان اسلام بوده اند، امروز از سویی از ابزارهای آلوده رسانه ای خود بهره برده و به هتک حرمت وجسارت به ساحت منور پیامبر رحمت، نبی اعظم و شرف عالم امکان حضرت ختمی مرتبت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله پنجه می آلایند و از سویی دیگر با ریختن خون امت دلداده آن رسول اعظم، خوب تسلط خویش بر منابع مسلمانان را در سر می پرورانند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است : دشمن غاصب صهیونیستی امروز با حضور آمریکا این ارباب جنایت پیشه خود درصحنه بین المللی به زعم خویش می خواهد انتقام شکست مفتضحانه سال گذشته خود دربرابر حزب الله غیور را از فلسطینیان مظلوم غزه بستاند و در نهایت پیروزی مسلمانان از اندیشه الهی اسلام مبتنی بر آموزه های تعالی بخش و جاودانه پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم را تحت تاثیر قرار دهد اما چه بد راه و چه بد اندیشه ای را در سر می پرورانند.

در ادامه تصریح شده است : اگر امروز دشمن جلاد، هتاک و اشغالگر سرزمین قدس شریف و حامیان رسوای او به مدد غفلت و تجاهل برخی دولت های عربی و اسلامی در اندیشه افزایش سطح بحران در قدس و نسل کشی فلسطینیان بر آمده و با توهین به ستون اتحاد وانسجام مسلمانان، یعنی همانا پیامبر ومقتدای آسمانی آنان در مطبوعات و رسانه های وابسته خویش در پی تدارک مقابله ای جدی و تمام عیار با مسلمانان از تجاوز به سرزمین های اسلامی است بایستی بداند که امروز پتانسیل بغض فرو خورده ملت های مسلمان و خروش عمیق آنان به حدی آمده است که می تواند در اندک زمانی ریشه تجاوزگران، هتاکان و خونخواران بین المللی را از بن کنده و عزت و اقتدار و امنیت را به سرزمین های اسلامی بازگرداند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تعظیم و تکریم نسبت به رشادت ها و استقامت ملت مبارز فلسطین، لبنان، عراق و سایر مبارزان راه حق، از تمامی ملت های آزاد می خواهد ضمن محکوم نمودن جنایات رژیم اشغالگر قدس، راه هتاکی و جسارت به ساحت پیامبر عظیم الشان اسلام را مسدود و به هر ترتیبی که ممکن است با اهانت کنندگان برخورد نمایند.

درپایان این بیانیه تاکید شده است : در این میان نقش علما، فرزانگان و خرد پیشه گان جهان اسلام بیش از پیش مهم جلوه می کند، به خصوص آنکه فرصت مغتنم سالروز ارتحال آخرین فرستاده حق بر بشر حضرت محمد مصطفی به این جایگاه رفیع و شناخت و شناساندن بیشتر ابعاد نورانی دستورات تابناک ایشان مورد توجه و استفاده قرار گیرد، بی شک با تمسک به رهنمودهای آن پیامبر الهی، راه بازیابی به عزت حقیقی و مقابله با ظلم و بیدار میسورتر خواهد بود.