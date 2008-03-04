روند صعودی قیمت جهانی نفت تداوم می یابد

حجت الله غنیمی فرد در آستانه اجلاس اوپک در گفتگو با مهر افزود: آخرین خبرها نشان می دهد در روزهای گذشته قیمت نفت خام سبک و شیرین در بازارهای آمریکا و انگلیس افزایش چشمگیری داشته که این امر ناشی از عواملی است که از مدت ها پیش در بازار نقش آفرینی می کردند.

علت افزایش قیمت نفت کمبود عرضه نیست

وی با بیان اینکه میزان عرضه نفت خام در این فصل سال کافی است، اظهار داشت: علت افزایش قیمت نفت کمبود عرضه نیست و عوامل دیگری در این موضوع دخیل هستند.

غنیمی فرد تصریح کرد: در حال حاضر 25 درصد نفت و گاز دنیا در آمریکا مصرف می شود، این در حالی است که شواهد نشان می دهد اقتصاد بزرگترین مصرف کننده نفت خام و فرآورده های نفتی جهان در حال رکود است.

معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: این مسئله در رکورد اقتصادی و تورم در آمریکا آینده بازار نفت را ملتهب کرده و در نتیجه همانطور که پیش بینی می شد قبل از رسیدن فصل بهار این موضوع اثرات زیادی بر روی قیمتها گذاشته است.

غنیمی فرد از پیش بینی نتیجه اجلاس 148 اوپک خودداری کرد و افزود: به نظر نمی رسد در روزهای آینده قیمت نفت روند نزولی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی تولید کنندگان خارج از سازمان اوپک نیز ظرفیت مازادی برای تولید و تزریق بیشتر نفت به بازارهای جهانی ندارند و این تولید کنندگان در ماه های آینده نمی توانند نفت بیشتری به بازار عرضه کنند.

به گفته وی مقایسه وضعیت بازار در سال جاری و مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که بازار نفت در شرایط مناسبی قرار ندارد.

وی یکی از دلایل اصلی این مسئله را کاهش ارزش دلار در مقابل یورو دانست و گفت: در حال حاضر ارزش دلار در معاملات به سرعت پایین آمده و این ارز جای خود را به یورو داده است.

بر اساس این گزارش، وزیر نفت نیز در آستانه اجلاس 148 اوپک شرایط ذخایر نفت خام کشورهای مصرف کننده و تامین نفت خام جهانی را متناسب اعلام کرد و گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایط مناسب ذخایر کشورهای مصرف کننده و بازار نفت در نشست فردا اوپک سطح تولید خود را کاهش دهد.

نوذری اظهار داشت: اگر چه تقاضای افزایش سقف تولید نفت خام از سوی برخی کشورهای مصرف کننده مطرح می شود ولی از آنجایی که اطلاعات نشان می دهد ذخایر نفتی کشورهای مصرف کننده رو به افزایش و در شرایط مناسبی است معتقدیم اوپک باید کاهش تولید داشته باشد.

گفتنی است؛ وزیران نفت کشورهای عضو اوپک فردا ( 15 اسفند) در دبیرخانه سازمان اوپک در وین گردهم می آیند تا در خصوص مسائل آتی این سازمان تصمیم گیری کنند.

به گزارش بلومبرگ، امروز قیمت هر بشکه نفت خام سبک و شیرین آمریکا به 102 دلار و 20 سنت رسید. هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز 100 دلار 99 سنت داد و ستد شد.