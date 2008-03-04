انتخابات درون حزبی آمریکا ؛ امیدهای باراک و تردیدهای هیلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، امشب ایالتهای رود آیلند، اوهایو، تگزاس و ورمانت شاهد برگزاری دور دیگری از انتخابات درون حزبی آمریکا هستند و این در حالی است که "هیلاری کلینتون" یکی از نامزدهای حزب دموکرات به صورت پی در پی در 11 ایالت از "باراک اوباما" رقیب هم حزبی خود شکست خورده است.

کلینتون در روزهای گذشته برای آنکه بتواند پیروزی خود در رقابتهای امروز را مسجل کند؛ انتقادهای تندی را از باراک اوباما انجام داده بود.

باراک اوباما و هیلاری کلینتون در انتظار نتایج انتخابات درون حزبی امشب

به گزارش مهر، پیش از برگزاری انتخابات امشب، آخرین دور رقابتهای درون حزبی در تاریخ 19 فوریه ( 29 بهمن ) در ایالتهای هاوایی، واشنگتن و ویسکانسین برای حزب جمهوریخواه و دموکرات برگزار شده بود که در این انتخابات "جان مک کین" از حزب جمهوریخواه و "باراک اوباما" از حزب دموکرات به پیروزی دست یافته بودند.

بر همین اساس میزان امتیاز لازم برای پیروزی در رقابتهای نهایی درون حزبی حزب دموکرات دو هزار و 25 ( 2025 ) امتیاز است که اوباما تا کنون 1378 امتیاز و هیلاری کلینتون 1269 امتیاز کسب کرده اند.

در حزب جمهوریخواه، میزان امتیاز لازم برای پیروزی در رقابتهای درون حزبی، 1191 امتیاز است که مک کین تا کنون 1047 و مایک هاکبی فقط 247 امتیاز کسب کرده اند.

جان مک کین با کسب امتیازهای لازم، رقابتهای درون حزبی را امیدوارانه دنبال می کند

انتخابات درون حزبی آمریکا از تاریخ 3 ژانویه آغاز شد. انتخابات برای حزب جمهوریخواه در 3 ژانویه در آیوا با پیروزی "مایک هاکبی"، 8 ژانویه در نیوهمپشایر با پیروزی سناتور "جان مک کین" و 15 ژانویه در میشیگان با پیروزی "میت رامنی" برگزار شد و دورهای اول و دوم انتخابات حزب دموکرات نیز درهمین تاریخها و در ایالتهای ذکر شده به ترتیب با پیروزی سناتور"باراک اوباما" و سناتور"هیلاری کلینتون" برگزار شده بود، اما دور سوم انتخابات دموکراتها در میشیگان به دلیل تغییرتاریخ برگزاری آن، برگزار نشد.

دورچهارم انتخابات نیز در تاریخ 29 دی در نوادا برای حزب دموکرات و در کارولینای جنوبی برای حزب جمهوریخواه برگزار شد که کلینتون و مک کین برنده این انتخابات شدند. در تاریخ 6 بهمن نیز انتخابات درون حزبی برای حزب دموکرات در کارولینای جنوبی برگزار شد که با پیروزی باراک اوباما به پایان رسید.

در تاریخ 9 بهمن نیز انتخابات درون حزبی این دو حزب در فلوریدا برگزار شد که با پیروزی "هیلاری کلینتون" از حزب دموکرات و "جان مک کین" از حزب جمهوریخواه به پایان رسید. در تاریخ 13 بهمن ماه حزب جمهوریخواه در ایالت مین اقدام به برگزاری انتخابات درون حزبی کرد که "میت رامنی" پیروز انتخابات این ایالت نام گرفت. در انتخابات 5 فوریه (16 بهمن) یا همان سه شنبه بزرگ نیز هیلاری کلینتون در ایالتهای آرکانزاس، ماساچوست، نیوجرسی، نیویورک، اوکلاهاما و تنیسی بر رقیب خود "باراک اوباما" غلبه کند و "باراک اوباما" دیگر نامزد حزب دموکرات نیز در ایالتهای آلاباما، کلرادو، کانکتیکات، جورجیا، ایلنویز، کانزاس، مینوستا، آیداهو و یوتا به پیروزی رسید.

در همان روز (سه شنبه بزرگ) در حزب جمهوریخواه نیز سناتور "جان مک کین" درایالتهای آریزونا، کانکتیکات، دلور، ایلنویز، نیوجرسی، نیویورک و اوکلاهاما بر "مایک هاکبی" و "میت رامنی" غلبه کرد.

در ایالتهای ماساچوست، داکوتای شمالی و یوتا، "میت رامنی" بر دو رقیب هم حزبی خود غلبه کرد و "مایک هاکبی" نیز توانست در ایالتهای آلاباما، آرکانزاس، جورجیا و ویرجینیای غربی بر مک کین و رامنی غلبه کند.

پس از سه شنبه بزرگ، نوبت به انتخابات 20 بهمن ماه رسید که حزب دموکرات در سه ایالت لویزیانا، نبراسکا و واشنگتن اقدام به برگزاری انتخابات درون حزبی کرد که درهر سه ایالت، سناتور "باراک اوباما" بر رقیب قدرتمند هم حزبی خود یعنی "هیلاری کلینتون" غلبه کرد و حزب جمهوریخواه نیز در سه ایالت کانزاس، واشنگتن و لویزیانا اقدام به برگزاری انتخابات درون حزبی کرد که "مایک هاکبی" بر سناتور "جان مک کین" نفر اول حزب جمهوریخواه غلبه کرد و انتخابات 23 بهمن نیز با پیروزی مک کین و اوباما به پایان رسید.