بانک مرکزی درباره نرخ جدید سود بانکی تصمیم گیری کرد

طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر درباره تصمیم گیری بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی سال آینده گفت : بانک مرکزی به وعده خود در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی سال آینده که قرار بود تا نیمه اسفندماه سالجاری انجام شود، عمل می کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هم اکنون بانک مرکزی درخصوص سود بانکی سال 87 تصمیم گیری کرده است که فردا و یا روز یک شنبه هفته آینده به صورت رسمی در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه این تصمیم گیری به کاهش یا افزایش و یا تثبیت نرخ سود بانکی در سال آینده انجامیده است، اظهارنظری نکرد.

به گزارش مهر، پیشنهاد بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی باید به تصویب دولت و تائید رئیس جمهوری برسد. در عین حال، این اظهارات مظاهری نشان می دهد که ضوابط تعیین نرخ سود بانکی اصلاح شده است.

گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که میزان نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده، ضوابط، مبلغ و نحوه محاسبه آن 15 اسفند ماه سالجاری اعلام می شود. وی کاهش نرخ سود بانکی را نیازمند مقدماتی دانسته و گفته بود: یکی از متغیرهایی که برای تعیین نرخ سود باید به آن توجه کرد، نرخ تورم است.

به گزارش مهر، با تصویب شورای پول و اعتبار سابق و تائید رئیس جمهوری، نرخ سود بانکی در سالجاری با کاهش دو درصدی بانکهای دولتی و چهار درصدی بانکهای خصوصی به ترتیب به 12 و 13 درصد کاهش یافته است. براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) نرخ سود بانکی باید تک رقمی شود.