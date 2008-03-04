خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: سازمانها از شالوده های اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمانهاست.

مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. "گذشته" با تمام اهمیت و آموختنی هایش و با تمام تاثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگربار و به گونه ای متفاوت بیافریند.

دفتر پژوهشهای فرهنگی به لحاظ اهمیت موضوع مدیریت در عرصه های مختلف به این مقوله مهم پرداخته و دیری است که شاخه دیگری از پژوهشها و انتشارات خود را با عنوان "فرهنگ و مدیریت" به جویندگان علم و فرهنگ و صاحبان اندیشه تقدیم کرده است.

این کتاب متشکل از 13 فصل است : روابط عمومی چیست؟، تکامل روابط عمومی، اخلاق و حرفه ای گری، فرد و روابط عمومی، شرکتها و واحدهای روابط عمومی، تحقیق، برنامه ریزی، ارتباطات، ارزیابی، نظر عموم و ترغیب، مخاطبان و نحوه دسترسی به آنها، اینترنت و دیگر تکنولوژیهای نوین، روابط عمومی و قانون.

کتاب حاضر جلد اول از اثری دو جلدی است که روابط عمومی را به مثابه یک فرایند و متفاوت از تبلیغات و بازاریابی بررسی کرده و مدیران و علاقمندان را با فعالیتها، مخاطبان، امکانات و چالشهای روابط عمومی آشنا می کند.

"روابط عمومی؛ نقش، فرایند و استراتژی" به انضمام واژه نامه فارسی - انگلیسی و انگلیسی - فارسی در 596 صفحه به پیشخوان کتابفروشیها آمده است.