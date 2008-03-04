تلفن گویای گردشگری در قشم راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد ابراهیم لاریجانی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مسافران و گردشگران می توانند از طریق تلفن گویای گردشگری قشم اطلاعات مربوط به هتلها، مراکز اقامتی، تفریحی، سیاحتی و مکانهای دیدنی را دریافت کنند.

وی عنوان کرد: این شماره نظرات، انتقادات، پیشنهادات و گزارشهای مردمی گردشگران را نیز در خصوص مسائل متعدد در این جزیره دریافت خواهد کرد.

معاون گردشگری و سیاحتی منطفه آزاد قشم یادآور شد: در این سامانه نحوه سفر به قشم از طریق هواپیما، راه آهن تا بندرعباس و سفر با خودرو به قشم نیز به صورت کامل قرار داده شده تا مسافرین جهت سفر به این جزیره دچار سردرگمی و مشکل نشوند.

نوروز امسال بالغ بر چهار میلیون گردشگر به هرمزگان سفر خواهند کرد که بیش از یک میلیون نفر آنها راهی قشم خواهند شد.