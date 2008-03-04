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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

تلفن گویای گردشگری در قشم راه اندازی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد نوروزی قشم گفت: شماره تلفن 5252500 با پیش شماره 0763 ویژه راهنمای گردشگری در جزیره قشم راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد ابراهیم لاریجانی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مسافران و گردشگران می توانند از طریق تلفن گویای گردشگری قشم اطلاعات مربوط به هتلها، مراکز اقامتی، تفریحی، سیاحتی و مکانهای دیدنی را دریافت کنند.

وی عنوان کرد: این شماره نظرات، انتقادات، پیشنهادات و گزارشهای مردمی گردشگران را نیز در خصوص مسائل متعدد در این جزیره دریافت خواهد کرد.

معاون گردشگری و سیاحتی منطفه آزاد قشم یادآور شد: در این سامانه نحوه سفر به قشم از طریق هواپیما، راه آهن تا بندرعباس و سفر با خودرو به قشم نیز به صورت کامل قرار داده شده تا مسافرین جهت سفر به این جزیره دچار سردرگمی و مشکل نشوند.

نوروز امسال بالغ بر چهار میلیون گردشگر به هرمزگان سفر خواهند کرد که بیش از یک میلیون نفر آنها راهی قشم خواهند شد.

کد مطلب 649685

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