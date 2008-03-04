جهش ژنتیکی مسئول ترس و اضطراب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان دولتی ماساچوست یک تغییر ژنتیکی را روی ژن حاضردر کروموزم 1 کشف کردند که ارتباط محکمی با ایجاد حس دلواپسی و اضطراب دارد.

در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: "ما کشف کردیم که جهشهای حاضر در این ژن با ترس و رفتارهای مضطربانه بازدارنده در کودکان و حتی بزرگسالان مرتبط است. در حقیقت این ژن با فضاهایی از مغز که مسئول پردازش ترس و اضطراب هستند فعل و انفعال دارد.

از مدتها قبل دانشمندان کشف کرده بودند که اختلالات ترس و اضطراب می تواند ریشه های خانوادگی داشته باشد اما تاکنون ژنی که مسئول بروز این اختلال باشد، کشف نشده بود.

اکنون این محققان کشف کردند که جهش در ژن حاضر روی کروموزم یک که پروتئین RGS2 را رمزگذاری می کند در موش و انسان موجب ایجاد حس ترس و اضطراب می شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، پیش از این نیز نورولوژیستهای دانشگاه ایلینویز شیکاگو که نتایج یافته های خود را در ژورنال نوروساینس منتشر کرده بودند، یک فاکتور رشد نورونی را با عنوان BDNF کشف کردند که عملکرد ویژه ای در تولید دوشاخه های دندریتی و ایجاد و حفظ یک شبکه ارتباطی میان سلولهای مغزی دارد.

این فاکتور رشد را پروتئینی با عنوان Arc کنترل می کند. زمانی که سطوح این پروتئین در بادامه مغز کاهش می یابد موجب کاهش دو شاخه های دندریتی شده و این مسئله منجر به افزایش میزان ترس و اضطراب می شود.