تقدیر از همکاریهای ایران وآژانس در طرح اقدام / تداوم خط تحریم های نرم

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، پیش از نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای تصویب قطعنامه غیرقانونی دیگری علیه کشورمان تحت فشارهای آمریکا تشکیل شده بود، گفت: جهان امروز شاهد این واقعیت تلخ است که اعتبار شورای امنیت به سبب آنکه به ابزار صرف در سیاست خارجی چند کشور معدود تبدیل شده، زیر سئوال می رود.

محمد خزاعی که پیش از رای گیری در نشست شورای امنیت درباره پیش نویس قطعنامه غیر قانونی دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران با وجود همکاری های مثبت و سازنده کشورمان با آژانس و تاکید این نهاد برصلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای تهران سخن می گفت؛ از تبدیل شدن نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت به ابزاری در سیاست خارجی چند کشور به ویژه آمریکا و خدشه دار شدن اعتبار این نهادها ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ۱۵ دولت عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نهایتا پس از چندین بار تعویق دوشنبه (۳ مارس) درباره قطعنامه پیشنهادی فرانسه و انگلیس علیه ایران رای گیری کردند و سومین قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با ۱۴رای موافق و یک رای ممتنع به تصویب رسید.

متن کامل قطعنامه ‌١٨٠٣ شورای امنیت سازمان ملل به شرح زیر است :

شورای امنیت

بیانیه ریاست شورا ‌٢٠٠٦/١٥/PRST/S مورخ ‌٢٩ مارس ‌٢٠٠٦ و قطعنامه (‌٢٠٠٦) ‌١٦٩٦ مورخ ‌٣١ ژوییه ‌٢٠٠٦ قطعنامه (‌٢٠٠٦)‌١٧٣٨مورخ ‌٢٣ دسامبر ‌٢٠٠٦ و قطعنامه (‌٢٠٠٧)‌١٧٤٧ مورخ ‌٢٤ مارس ‌٢٠٠٧ را یادآوری و بر مفادشان بار دیگر تاکید می‌کند،

بار دیگر بر تعهدش در قبال معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، لزوم پایبندی کامل همه کشورهای عضو معاهده به همه الزاماتشان تاکید می‌کند و حق کشورهای عضو براساس بندهای I و II آن معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح ‌آمیز و بدون تبعیض را یادآوری می‌کند،

قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی Gov/‌١٤/٢٠٠٦ را یادآوری می‌کند که عنوان می‌کند حل مسئله هسته‌ای ایران به تلاش‌های جهانی منع اشاعه منجر خواهد شد و اهداف خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و از جمله ابزار پرتابی آنها را محقق می‌سازد،

با نگرانی جدی اشاره می‌کند همانطور که در گزارشات ‌٢٣ مه ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٢٢ /GOV)، ‌٣٠ اوت ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٤٨/GOV) و ‌١٥ نوامبر ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٤٨/GOV) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شد، ایران تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و پروژه‌های مربوط به آب سنگین که در قطعنامه ‌١٦٩٦ ، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ مطرح شده بود، به طور کامل تعلیق نکرده و نیز همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت پروتکل الحاقی از سر نگرفته است، گام‌های دیگری که مورد درخواست شورای حکام بوده را بر نداشته، به شروط قطعنامه ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ شورای امنیت که برای اعتماد سازی ضروری است، پایبند نبوده است و خودداری ایران از برداشتن چنین گام‌هایی را سرزنش می‌کند،

با نگرانی اشاره می‌کند که را ایران درباره حق آژانس برای ستی ‌آزمایی اطلاعات طرح که ایران در پی کد ‌١. ‌٣ اصلاحیه ارایه کرده، وارد بحث شده، تاکید می‌کند که براساس بند ‌٣٩ توافقنامه پادمان ایران، کد ‌١. ‌٣ نمی‌تواند اصلاح شود یا به صورت یکجانبه به حالت تعلیق درآید و حق آژانس برای راستی‌آزمایی اطلاعات طرح ارایه شده به آن، حقی مستدام است که به مرحله ساخت یا وجود مواد هسته ‌ای در تاسیسات ارتباط ندارد،

بار دیگر بر اراده ‌اش برای تقویت اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید می‌کند، با جدیت از نقش شورای حکام آژانس حمایت می‌کند، از آژانس به دلیل تلاش‌هایش برای حل مسایل مهم باقیمانده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در طرح اقدام میان دبیرخانه آژانس و ایران تقدیر می‌کند (ضمیمه ‌٢٠٠٧/٤٨/Gov)، از پیشرفت در اجرای این طرح اقدام آنطور که در گزارش مدیرکل آژانس مورخ ‌١٥ نوامبر‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٥٨/GOV) و ‌٢٢ فوریه ‌٢٠٠٨ Gov/‌٤/٢٠٠٨ منعکس شد، استقبال می‌کند. تاکید دارد بر اهمیت رسیدن سریع و موثر ایران به نتایجی ملموس از طریق تکمیل اجرای طرح اقدام ازجمله با ارایه پاسخ‌هایی به همه سوالاتی که آژانس می‌پرسد، تا بتواند از طریق اجرای تدابیر شفاف‌ساز مورد نیاز تکمیل بودن و صحت اظهاریه ایران را ارزیابی کند،

این اعتقاد را مطرح می‌کند که تعلیق مطرح شده در پاراگراف ‌٢ قطعنامه ‌١٧٣٧ و پایبندی کامل و قابل راستی‌آزمایی ایران به مطالبات مطرح شده از سوی شورای حکام آژانس به راه حلی دیپلماتیک از طریق مذاکره‌ منجر می‌شود که تضمین می‌کند برنامه هسته ‌ای ایران دارای اهداف منحصرا صلح ‌آمیز است،

تاکید می‌کند که چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده قصد دارند اقدامات ملموس بیشتری را درخصوص کشف یک استراتژی کلی برای حل مساله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره مبتنی بر پیشنهادهای شان در ژوئن ‌٢٠٠٦ (S/ ‌٥٢١/٢٠٠٦)اتخاذ کنند و تایید این کشورها را مبنی بر این یادآوری می‌کند که زمانی که اعتماد جامعه بین‌المللی به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران احیا شود، به همان روشی با آن برخورد خواهد شد که با هر کشور غیر دارنده سلاح هسته‌ای و عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رفتار می‌شود،



به حق کشورها و الزامات آنها در رابطه با تجارت بین‌الملل احترام می‌گذارد،

از رهنمود انجام گرفته از سوی نیروی ضربت اقدامات‌ مالی (FATF) برای کمک به کشورها در اجرای الزامات مالی‌شان تحت قطعنامه ‌١٧٣٧ استقبال می‌کند،

مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب برای ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه‌های ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧، ‌١٧٤٧ و مطالبات آژانس، به تصمیماتش ترتیب اثر دهد و نیز توسعه فن‌آوری‌های حساس در ایران در حمایت از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور را تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد اهداف این قطعنامه‌ها برآورده شده، محدود کند،

ازخطرات اشاعه که برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کند و در این چارچوب از بی توجهی مداوم ایران در بر آوردن مطالبات شورای حکام و پایبندی به مفاد قطعنامه‌های ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ شورای امنیت نگران است و به ضرورت مسئولیت ابتدایی‌اش تحت منشور سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی واقف است،

براساس بند ‌٤١ فصل VII منشور سازمان ملل اقدام می‌کند،

‌١- بار دیگر تاکید می‌کند که ایران باید بدون تاخیر بیشتر گام‌های مورد درخواست شورای حکام آژانس در قطعنامه ‌٢٠٠٦/١٤/GOV را که برای اعتمادسازی نسبت به ماهیت منحصرا صلح‌ آمیز برنامه هسته‌ای‌ اش و حل مسایل مهم باقیمانده ضروری است، بردارد و در این چارچوب بر تصمیمش مبنی بر اینکه ایران باید بدون تاخیر گام‌های مورد درخواست پاراگراف ‌٢ قطعنامه ‌١٧٣٧ را بردارد، تاکید و یادآور می شود که آژانس تایید این که ایران اصلاحیه کد ‌١. ‌٣ را به کار خواهد برد خواستار شده است؛

‌٢- از توافق میان ایران و آژانس برای حل همه مسایل باقیمانده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و پیشرفت حاصل شده در این خصوص آن طور که در گزارش ‌٢٢ فوریه ‌٢٠٠٨ (Gov/‌٤/٢٠٠٨) مطرح شده، استقبال می‌کند، آژانس را به تداوم کارش برای روشن ساختن همه مسایل مهم باقی مانده ترغیب می‌کند، تاکید می‌کند که این امر به ایجاد دوباره اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کند، و از آژانس در تقویت پادمان‌هایش در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق با توافقنامه پادمان میان ایران و آژانس حمایت می‌کند؛

‌٣- از همه کشورها می‌خواهد در خصوص ورود یا عبور افرادی که در فعالیت‌های هسته ‌ای حساس اشاعه یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای ایران دست ‌اندرکار بوده، مستقیما همکاری کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به و از قلمروشان هشیاری و محدودیت به خرج بدهند، و در این رابطه تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید به کمیته ایجاد شده در پی پاراگراف ‌١٨ قطعنامه ‌١٧٣٦ درباره ورود یا عبور اشخاص معرفی شده در زمینه قطعنامه ‌١٧٣٧ ضمیمه I قطعنامه ‌١٧٤٧ یا ضمیمه I همین قطعنامه و نیز اشخاص بیشتر معرفی شده به وسیله شورای امنیت و یا کمیته به عنوان افرادی که در فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه در ایران یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای از جمله از طریق مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فن آوری ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابیر آن، دست‌اندرکار بوده، کمک مستقیم کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به قلمروشان یا از طریق آن اطلاع دهند، به استثنای جایی که چنین ورود یا عبوری برای فعالیت‌هایی باشد که مستقیما به اقلامی مربوط شوند که در زیرپاراگراف‌های ‌٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ‌١٧٣٧ مربوط باشد؛

‌٤- تاکید می‌کند که هیچ‌چیز در پاراگراف سه بالا مستلزم آن نیست که یک کشور از ورود اتباع خود به قلمرواش خودداری کند و همه کشورها باید دراجرای پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه را ازجمله الزامات مذهبی و نیز لزوم برآوردن اهداف این قطعنامه، قطعنامه ‌١٧٣٧ و قطعنامه ‌١٧٤٧ از جمله بند XV اساسنامه آژانس را در نظر داشته باشند؛

‌٥- تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا از ورود یا عبور افراد معرفی شده در پیوست II این قطعنامه و نیز اشخاص بیشتری که شورای امنیت یا کمیته معرفی کرده‌اند، جلوگیری کنند، منظور افرادی است که در فعالیت‌های هسته‌ای حساس اشاعه در ایران یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای از جمله از طریق مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فن آوری ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابیر آن، دست‌اندرکار بوده، کمک مستقیم کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به استثنای جایی که چنین ورود یا عبوری برای فعالیت‌ هایی باشد که مستقیما به اقلامی مربوط شوند که در زیرپاراگراف‌های ‌٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ‌١٧٣٧ مربوط باشد و مشروط بر اینکه هیچ چیزی در این پاراگراف یک کشور را به جلوگیری از ورود اتباعش به قلمرواش ملزم نسازد؛

‌٦- تصمیم می‌گیرد که اقدامات تحمیلی پاراگراف ‌٥ بالا نباید در جایی به کار برود که کمیته بر مبنای مورد به مورد تشخیص می‌دهد چنین سفری به دلایل نیاز بشردوستانه از جمله الزامات مذهبی توجیه‌پذیر است یا در جایی که کمیته نتیجه می‌گیرد که برعکس یک استثنا اهداف قطعنامه فعلی را به پیش می‌برد؛

‌٧- تصمیم می‌گیرد که تدابیر مشخص شده در پاراگراف‌های ‌١٢، ‌١٣، ‌١٤ و ‌١٥ قطعنامه ‌١٧٣٦ باید همچنین برای اشخاص و شرکت‌هایی که در ضمیمه‌های یک و دو این قطعنامه برشمرده می‌شوند و هر شخص یا شرکتی که به نفع آنها یا به دستورشان کار کند و شرکت‌هایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها باشد و اشخاص و شرکت‌های مشخص شده به وسیله شورا یا کمیته که به اشخاص و شرکت‌های معرفی شده در فرار از تحریم‌ها یا نقض شروط این قطعنامه ‌١٧٣٧ و قطعنامه ‌١٧٤٧ کمک می‌کند، به کار رود؛

‌٨- تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید تدابیر ضروری را انجام دهند تا از تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم [آنچه در پی می‌آید] از طریق قلمروشان یا به وسیله اتباع‌شان یا با استفاده از قایق‌ها یا هواپیماهای پرچمدارشان یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران، چه منشاء آن در قلمروشان باشد و چه نباشد، جلوگیری شود:

(a) همه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری مطرح شده در بخش دوم INFCIRC/‌٢٥٤/Rev.7 از سند S/‌٨١٤/٢٠٠٦، به استثنای تامین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مشخص شده در بخش‌های یک و دو ضمیمه آن سند و بخش‌های سه و شش، همانطور که پیشتر به کمیته اطلاع داده شده و مطابق با مطالبات پاراگراف ‌٥ قطعنامه ‌١٧٣٧، فقط زمانی که برای استفاده در رآکتورهای آب سبک باشد و در جایی که چنین تامین، فروش یا انتقال برای همکاری فنی ارایه شده به ایران به وسیله آژانس یا تحت حمایت آن همانطور که در پاراگراف ‌١٦ قطعنامه ‌١٧٣٤ فراهم شده است ضروری باشد؛

(b) همه مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری تعیین شده در ‌١٩.A.3 مقوله II سند S/‌٨١٥/٢٠٠٦؛

‌٩- از همه کشورها می‌خواهد نسبت به وارد شدن به تعهدات جدید برای ارایه حمایت مالی دولتی در خصوص تجارت با ایران از جمله اعطای اعتبار صادرات، ضمانت‌ها یا بیمه، به اتباع یا شرکت‌های شان که در چنین تجارت‌هایی شرکت دارند، هوشیاری به خرج دهند تا از حمایت مالی که به اشاعه فعالیت‌های هسته‌ای حساس یا توسعه سیستم‌های پرتابی تسلیحات هسته‌ای همانطور که در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده،‌ منجر می‌شود؛ جلوگیری شود.

‌١٠- از همه کشورها می‌خواهد نسبت به فعالیت‌های موسسات مالی در قلمروشان با تمامی بانک‌هایی که اقامتگاهشان در ایران است به ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعبات آنها و موسسات تابعه آنها در خارج در راستای جلوگیری از چنین فعالیت‌ها یی که به اشاعه فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌ای منجر می‌شود، آن گونه که در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده، هشیاری به خرج دهند؛

‌١١- از همه کشورها می‌خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی‌ و قانون‌گذاری‌ شان و مطابق با حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق دریاها و توافقات هواپیمایی غیرنظامی بین‌المللی از محموله‌های هواپیماها یا قایق‌های تحت مالکیت یا فعالیت Iran Air Cargo و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که به ایران می‌رود یا از ایران خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها و بنادرشان بازرسی کنند؛ مشروط بر اینکه دلایل منطقی وجود داشته باشد که باور شود آن هواپیما یا کشتی اقلام ممنوعه تحت این قطعنامه یا قطعنامه ‌١٧٣٧ یا ‌١٧٤٧ را منتقل می‌کند؛

‌١٢- ازهمه کشورها می‌خواهد در مواردی که بازرسی اشاره شده در پاراگراف بالا انجام می‌گیرد، ظرف پنج روز کاری گزارشی کتبی را در خصوص بازرسی که شامل توضیح دلایل بازرسی، اطلاعات مربوط به زمان، مکان، شرایط، نتایج و دیگر جزییات مربوط به آن باشد را به شورای امنیت ارایه کند؛

‌١٣- ازهمه کشورها می‌خواهد ظرف ‌٦٠ روز از تصویب این قطعنامه درباره گام‌هایی که آنها با نظر به اجرای موثر پاراگراف ‌های ‌٣، ‌٥، ‌٧،‌ ‌٨، ‌٩، ‌١٠ و ‌١١ بالا برداشته‌اند به کمیته گزارش دهند؛

‌١٤- تصمیم می‌گیرد که دستور کار این کمیته همانطور که در پاراگراف ‌١٨ قطعنامه ‌١٧٣٧ مشخص شده باید همچنین اقدامات تحمیلی قطعنامه ‌١٧٤٧ و این قطعنامه را شامل شود؛

‌١٥- بر تمایل چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده برای افزایش تلاش‌های دیپلماتیک در جهت ارتقای از سرگیری مذاکرات و مشاورات بر مبنای پیشنهادشان به ایران به منظور رسیدن به یک راه‌حل جامع، بلندمدت و مناسب این مساله تاکید می‌کند که توسعه گسترده روابط و همکاری عمیق ‌تر با ایران مبتنی بر احترام دوجانبه و ایجاد اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و در کنار دیگر مسایل، از سرگیری آغاز گفت‌وگوی مستقیم و مذاکره با ایران را مادامی اجازه می‌دهد که ایران همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه آن گونه که آژانس راستی آزمایی کرده، تعلیق کند؛

‌١٦- نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی را به تداوم ارتباط با ایران در حمایت از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی از طریق مذاکره از جمله پیشنهادات مربوطه از جانب چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده با نظر به ایجاد شرایط ضروری از سرگیری گفت‌وگوها ترغیب می‌کند؛

‌١٧- بر اهمیت اتخاذ تدابیر ضروری از جانب همه کشورها از جمله ایران برای اطمینان از این امر تاکید می‌کند که هیچ ادعای خسارتی نباید به درخواست دولت ایران یا هر شخص و شرکتی در ایران یا اشخاص و شرکت‌های نامبرده شده در پی قطعنامه ‌١٧٣٧ و قطعنامه‌های مربوطه، یا هر شخصی که از طریق یا به نفع این چنین شخص و شرکتی داشته باشد. در رابطه با هر قرارداد یا تبادل دیگری که انجام آن به دلیل اقدامات تحمیلی قطعنامه فعلی، قطعنامه ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ منع شده، مطرح شود؛

‌١٨- ظرف ‌٦٠ روز گزارش دیگری را از مدیرکل آژانس درباره اینکه آیا ایران تعلیق کامل و پایدار همه فعالیت‌های ذکر شده در قطعنامه ‌١٧٣٧ را اجرا کرده است یا خیر و نیز روند پایبندی ایران به همه گام‌های مورد درخواست شورای حکام و دیگر شروط قطعنامه ‌١٧٣٧، ‌١٧٤٧ و این قطعنامه به شورای حکام آژانس و به موازات آن برای ملاحظه به شورای امنیت می‌خواهد؛

‌١٩- دوباره تاکید می‌کند که باید اقدامات ایران در راستای گزارشی که در پاراگراف بالا به آن اشاره شد را بازنگری کند و:

(a) (شورای امنیت) اجرای این اقدامات را در صورتی و برای مدتی که ایران تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را آن گونه که مورد تایید آژانس قرار گیرد، تعلیق کند، به حالت تعلیق در می‌آورد تا مذاکرات با حسن‌نیت در راستای رسیدن به نتیجه قابل پذیرش سریع و دوجانبه را اجازه دهد؛

(b) شورا باید به اقدامات مشخص شده در پاراگراف‌های ‌٣، ‌٤، ‌٥، ‌٦، ‌٧ و ‌١٢ قطعنامه ‌١٧٣٧ و نیز پاراگراف‌های ‌٢، ‌٤، ‌٥، ‌٦ و ‌٧ قطعنامه ‌١٧٤٧ و پاراگراف‌های ‌٣، ‌٥، ‌٧، ‌٨، ‌٩، ‌١٠ و ‌١١ بالا به محض آن پایان دهد که در پی دریافت این گزارشی که در پاراگراف بالا به آن اشاره شد، تشخیص دهد ایران به طور کامل به الزاماتش تحت قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت پایبند بوده و مطالبات شورای حکام آژانس آنطور که مورد تایید شورا قرار گیرد را برآورده کرده است؛

(c ) در صورتی که این گزارش نشان دهد که ایران به قطعنامه ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧، ‌١٧٤٧ و این قطعنامه پایبند نبوده، شورا باید اقدامات مناسب بیشتری را تحت بند ‌٤١ فصل VII منشور سازمان ملل تصویب کند تا ایران را به پایبندی به این قطعنامه‌ها و مطالبات آژانس ترغیب کنند و تاکید می‌کند که تصمیمات بیشتر در صورتی که چنین تدابیر بیشتری لازم باشد، لازم خواهد بود؛

‌٢٠- تصمیم می‌گیرد همچنان این موضوع را دنبال کند.

در پیوست‌های این قطعنامه نیز به اسامی ‌١٨ فرد و ‌١٢ شرکت به عنوان افراد و شرکت‌هایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند اشاره شده است.