به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل بعدازظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت : این قطعنامه در حالی صادر شد که چند ساعت قبل از آن البرادعی به دنبال گزارشی که قبلا داده بود یک گزارش دیگر به شورای حکام داد و به صراحت اعلام کرد که مسائل ایران وآژانس حل شده، هیچ نوع انحرافی درفعالیت های هسته ای ایران مشاهده نشده و ایران با آژانس همکاری خوبی داشته است.

رئیس مجلس ادامه داد: در حالی که این گزارش حقوقی در دست اعضای شورای امنیت بود این قطعنامه صادر شد و این بیش از هر چیز نشانه سیاسی بودن این قطعنامه ها است و شورای امنیت وسازمان ملل را بی حیثیت و بی اعتبار می کند.

دکتر حدادعادل گفت : برخی غنی سازی 5/3 درصدی ایران را که زیر نظر بازرسان آژانس است برای صلح جهانی خطر می دانند و درهمین زمان هر روز شاهدند که صلح و امنیت مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی زیر پا نابود می شود اما هیچ کس احساس خطر نمی کند و شورای امنیت آنقدر توان ندارد که این واقعه را محکوم کند.

وی سازمان های بین المللی را اسیر قدرتهای بزرگ خواند و تصریح کرد: ملت ها باید روی پای خود بایستند و تکیه به این سازمان ها ما را به جایی نخواهد رساند.

رئیس مجلس با بیان اینکه دولت ها و ملت ها باید نسبت به جنایاتی که از سوی رژیم اشغالگر قدس که امروز در فلسطین و غزه در حال رخ دادن است اعتراض نمایند، تاکید کرد: ملت ها باید یکپارچه فریاد اعتراض سردهند.