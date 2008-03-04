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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

حدادعادل -1:

قطعنامه غیرحقوقی است/ تکیه به سازمانهای جهانی ما را به جایی نمی‌رساند

قطعنامه غیرحقوقی است/ تکیه به سازمانهای جهانی ما را به جایی نمی‌رساند

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: این قطعنامه غیر منطقی، غیر حقوقی و کاملا سیاسی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل  بعدازظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت : این قطعنامه در حالی صادر شد که چند ساعت قبل از آن البرادعی به دنبال گزارشی که قبلا داده بود یک گزارش دیگر به شورای حکام داد و به صراحت اعلام کرد که مسائل ایران وآژانس حل شده، هیچ نوع انحرافی درفعالیت های هسته ای ایران مشاهده نشده و ایران  با آژانس همکاری خوبی داشته است.

رئیس مجلس ادامه داد: در حالی که این گزارش حقوقی در دست اعضای شورای امنیت بود این قطعنامه صادر شد و این بیش از هر چیز نشانه سیاسی بودن این قطعنامه ها است و شورای امنیت وسازمان ملل را بی حیثیت و بی اعتبار می کند.

دکتر حدادعادل گفت : برخی غنی سازی 5/3 درصدی ایران را که زیر نظر بازرسان آژانس است برای صلح جهانی خطر می دانند و درهمین زمان هر روز شاهدند که صلح و امنیت مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی زیر پا نابود می شود اما هیچ کس احساس خطر نمی کند و شورای امنیت آنقدر توان ندارد که این واقعه را محکوم کند.

وی سازمان های بین المللی را اسیر قدرتهای بزرگ خواند و تصریح کرد: ملت ها باید روی پای خود بایستند و تکیه به این سازمان ها ما را به جایی نخواهد رساند.

رئیس مجلس با بیان اینکه دولت ها و ملت ها باید نسبت به جنایاتی که از سوی رژیم اشغالگر قدس  که امروز در فلسطین و غزه  در حال رخ دادن است اعتراض نمایند، تاکید کرد: ملت ها باید یکپارچه فریاد اعتراض سردهند.

کد مطلب 649692

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