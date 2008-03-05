برگزاری اولین همایش "جوانان امروز مدیران فردا" در دانشگاه آزاد تهران جنوب

دکتر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این همایش با اهداف رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان بر اساس اصول، اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، تامین نیازهای فکری و اجتماعی جوانان، فراهم کردن زمینه های مشارکت جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان، بررسی نقش و عملکرد نهاد ها و سازمانی مربوط به جوانان و مطالعه و تدوین شیوه های بهتر آشنا کردن جوانان با حقایق و معارف و تاریخ و تمدن اسلامی برگزار شد.

وی تاکید کرد: ارائه آخرین تحقیقات در مورد خصوصیات روحی و فکری جوانان، معرفی شخصیت های متعالی برای زندگی انسان، زمینه هاسی مناسب برای ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راه های مبارزه با سنت های ناروا و مطالعه و بررسی زمینه های مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان از دیگر اهداف این همایش است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تهران جنوب ادامه داد: ما همواره شاهد آن بوده ایم که پس از انقلاب و در دوران جنگ جوانانی مانند شهید همت و شهید باکری امور مهم را بر دست داشته و به خوبی هدایت کرده اند، این روند در دوره کنونی که حضور جوانان در عرصه های مدیریتی کمتر شده نیز می تواند ادامه داشته باشد.

رضایی اظهار داشت: یکی از مشکلات جوانان امروز جامعه ما اوقات فراغت است که تعریف درستی از آن در جامعه و کشور ما وجود ندارد.در غرب توجه به نیازهای خودشکوفایی و احترام به جوانان در اولویت کاری مسئولان قرار دارد در حالی که در کشور ما تنها به نیاز های اولیه، خوراک و پوشاک جوانان اهمیت داده می شود.