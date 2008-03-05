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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۹

برگزاری اولین همایش "جوانان امروز مدیران فردا" در دانشگاه آزاد تهران جنوب

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تهران جنوب گفت: اولین همایش جوانان امروز مدیران فردا با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در این دانشگاه برگزار شد.

دکتر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این همایش با اهداف رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان بر اساس اصول، اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، تامین نیازهای فکری و اجتماعی جوانان، فراهم کردن زمینه های مشارکت جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان، بررسی نقش و عملکرد نهاد ها و سازمانی مربوط به جوانان و مطالعه و تدوین شیوه های بهتر آشنا کردن جوانان با حقایق و معارف و تاریخ و تمدن اسلامی برگزار شد.

وی تاکید کرد: ارائه آخرین تحقیقات در مورد خصوصیات روحی و فکری جوانان، معرفی شخصیت های متعالی برای زندگی انسان، زمینه هاسی مناسب برای ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راه های مبارزه با سنت های ناروا و مطالعه و بررسی زمینه های مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان از دیگر اهداف این همایش است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تهران جنوب ادامه داد: ما همواره شاهد آن بوده ایم که پس از انقلاب و در دوران جنگ جوانانی مانند شهید همت و شهید باکری امور مهم را بر دست داشته و به خوبی هدایت کرده اند، این روند در دوره کنونی که حضور جوانان در عرصه های مدیریتی کمتر شده نیز می تواند ادامه داشته باشد.

رضایی اظهار داشت: یکی از مشکلات جوانان امروز جامعه ما اوقات فراغت است که تعریف درستی از آن در جامعه و کشور ما وجود ندارد.در غرب توجه به نیازهای خودشکوفایی و احترام به جوانان در اولویت کاری مسئولان قرار دارد در حالی که در کشور ما تنها به نیاز های اولیه، خوراک و پوشاک جوانان اهمیت داده می شود.

کد مطلب 649695

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