به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقری در نشست خبری امروز سهشنبه 14 اسفند با اشاره به تعامل رسانه ملی و سایر رسانهها در مناسبتهای مختلف گفت: "نوروز طولانیترین تعطیلات متصل در کشور است که خانوادهها در این مدت فرصت سفر، گفتگو و پرداختن به امور مورد توجه را برای خود فراهم میکنند. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به این امر و با تجربیات سالهای گذشته برنامههایی را برای خدمت به مردم تولید میکند."
وی در ادامه اظهار داشت: "تقارن بهار قمری و خورشیدی فرصتی مغتنم برای ماست، زیرا در شش سال گذشته نوروز مصادف با محرم و صفر و به همین خاطر جنس برنامهها نیز متناسب با این مناسبتها بود. امسال فرصتی خوب برای تولید برنامههای شاد و مفرح است. در ایام نوروز تلاشمان این است که با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای بهداشتی کشور امنیت و سلامت مردم را فراهم کنیم تا بتوانند به بهترین نحو ممکن از تعطیلات خود استفاده کنند."
معاون سیما درباره برنامهریزیهای انجام شده برای نوروز 87 توضیح داد: "ما چند ملاحظه را در برنامهسازیهای نوروز 87 انجام دادهایم که عبارتند از مخاطب، رویکردها، موضوعات و ساختارها در برنامهریزی. ما همه سنین مخاطب را مورد توجه قرار داده و در ایام نوروز 87 به صورت ویژه به کودکان و نوجوانان توجه کردهایم و شبکهای مجازی از صبح تا غروب برای این سنین برنامه پخش میکند."
میرباقری افزود: "رویکردهای دینی، ورزشی، علمی و تفریحی در برنامهسازیهای ما مورد توجه قرار گرفته، زیرا در نوروز فرصتی خوب فراهم میشود تا رویدادهای ایران و جهان را به مردم نشان دهیم. در این خصوص نیز در ساختار برنامههای ترکیبی شبکهای مجازی به پخش برنامه در این ایام میپردازد. همچنین در بخش موضوع رویکردهای ارشادی، تبلیغی، آموزشی و تفریحی را باید مد نظر داشته باشیم تا در مناسبتهای مختلف غلبه رویکردها را تعیین کنیم."
وی با بیان اینکه ساختار برنامه و تولیدات سیما یا به صورت داستانی مانند سریال و فیلم یا در ساختار مستند، ترکیبی، انیمیشن یا در قالب گفتگو، سخنرانی و کلیپ عرضه میشود، خاطرنشان ساخت: "ما برای 10 شبکه ملی و فراملی در معاونت سیما برنامهریزی میکنیم. شبکه های یک تا پنج، قرآن، آموزش و شبکههای جام جم یک تا سه که این 10 شبکه در ایام نوروز با پنج شبکه مجازی تبدیل به 15 شبکه میشوند و مخاطبان میتوانند در صورت تمایل از برنامههای شبکههای مجازی استفاده کنند."
وی درباره پنج شبکه مجازی در ایام نوروز 87 گفت: "اولین شبکه مجازی مختص کودکان و نوجوانان و شبکه مجازی دوم برای برنامههای داستانی و نمایشی است، یعنی تمام پنج شبکه در طول شبانه روز یک فیلم سینمایی و یک سریال پخش میکنند که البته شبکه چهار سریال پخش نمیکند. شبکه قرآن نیز یک فیلم در شبانهروز پخش میکند و شبکههای یک تا پنج فیلم کودک نیز پخش میکنند، یعنی در طول شبانه روز 11 فیلم و سریال پخش میشود که برخی از آنها تکرار هم خواهد داشت."
میرباقری ادامه داد: "شبکه برنامههای ترکیبی سومین شبکه مجازی ماست که به صورت زنده و جُنگگونه یا به صورت برنامه تحلیلی، علمی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی برنامه پخش میکند. شبکه مجازی ورزش دیگر شبکه مجازی ماست که به صورت ویژه به ورزش خواهد پرداخت. آخرین شبکه مجازی ویژه مستند است که در طول شبانه روز 20 برنامه مستند متفاوت را برای مخاطبان عرضه میکند که نیمی ایرانی و نیمی خارجی است و در تمام ژانرها و موضوعات خواهد بود."
وی یادآور شد: "شبکه آموزش نیز برای کسانی که در آستانه کنکور هستند و همچنین دانشآموزان دورههای مختلف برنامههایی خواهد داشت. شبکه قرآن نیز با توجه به مواجه شدن ماه ربیعالاول و بهار طبیعت و برنامههایی را به صورت ویژه در خصوص مباحث توحید، معاد، نبوت خواهد داشت. همچنین به مناسبت هفته وحدت که در ایام نوروز واقع شده ساختارهایی مانند گفتگو، میزگرد و ... به تناسب این هفته خواهیم داشت."
معاون سیما با اشاره به اینکه فیلمهایی که در نوروز پخش خواهد شد عموما فیلمهای مطرح سال 2007 دنیا هستند گفت: "امسال در نوروز فیلمهای جدید ایرانی یکی دو سال اخیر و تلهفیلمهای تولیدی سیما با افزایش 50 درصدی نسبت به سالهای گذشته پخش میشود. در حوزه سیما و سیمافیلم 150 فیلم تولید شده است. امسال قاعدهای نیز برای شبکههای مختلف در نظر گرفتیم؛ به این صورت که اگر سریالها تا 20 اسفند 10 قسمت را در اختیار مدیریت شبکهها بگذارند اجازه پخش در ایام نوروز را میگیرند."
میرباقری سریالهای "پیامک از دیار باقی"، "نشانی" و "مرد چند چهره" را به عنوان سریالهای ویژه شبکههای یک تا سه نام برد که برای پخش در ایام نوروز آماده میشوند. همچنین "قرارگاه مسکونی" سریال ویژه شبکه تهران است که در این ایام پخش میشود.
علیاصغر غلامرضایی مدیر کل تأمین برنامههای خارجی سیما نیز در ادامه این نشست درباره خرید و پخش فیلمهای خارجی در ایام نوروز گفت: "44 فیلم با کلیه حقوق آنها خریداری شده است. 80 درصد فیلمها تولید 2007 هستند که یا در شش ماه اخیر اکران شدهاند یا هنوز روی پرده سینماهای بینالمللی هستند."
وی درباره سانسور فیلمهای خارجی خاطرنشان ساخت: "برای خرید یک فیلم ابتدا داستان آن خوانده میشود و بعد از نظرسنجی سفارش نسخه بازبینی داده و بعد وارد شورای تأمین میشود. بعد فیلم مورد نظر ترجمه و دوبله و وارد برنامههای شبکهها میشود. فیلمی که بالای هفت دقیقه تعدیل نیاز داشته باشد کنار گذاشته میشود."
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