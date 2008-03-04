به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد جشنواره فیلم کودکان برای کودکان با انتشار فراخوان چهارمین دوره برگزاری خود از بچه‌های ایرانی شش تا 16 ساله خواسته با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز از این فرصت استفاده کنند و با دست گرفتن دوربین، لحظه‌های شیرین سفرهای نوروزی را به تصویر بکشند.

جشنواره فیلم کودکان برای کودکان در دو بخش فیلم‌های زنده و پویانمایی (انیمیشن) و در پنج گروه سنی با تکنیک و موضوع آزاد برگزار خواهد شد. مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان آذر 1387 تعیین شده تا بچه‌های ایرانی تابستان سال آینده نیز بتوانند فیلمسازی را در فرصت بیشتری تجربه کنند.

فیلم‌های کودکان و نوجوانان باید بین 30 ثانیه تا هشت دقیقه باشد و همراه با فرم شرکت شامل مشخصات کامل سازندگان و عوامل فنی به تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون، روابط عمومی، صندوق پستی 136/14145 ارسال شود. فرم شرکت در جشنواره در سایت اینترنتی کانون www.kanoonparvaresh.com قابل دریافت است.

چهارمین جشنواره فیلم کودکان برای کودکان "قاصدک" زمستان سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. در سومین دوره جشنواره که روزهای 13 تا 16 بهمن در سینما تئاتر کانون برپا شد، نزدیک به 200 اثر سینمایی بچه‌های ایرانی در چهار روز به نمایش درآمد و در پایان نیز 54 جایزه به برگزیدگان این رقابت سینمایی اهدا شد.