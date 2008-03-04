اعتبارات هیئتهای ورزشی جانبازان و معلولان استانها 35 میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود خسروی وفا، ظهر امروز در مجمع سالیانه هیئت ورزشی جانبازان و معلولان استان فارس در شیراز، اظهار داشت: البته با توجه به مشکل کمبود اعتبار به ناچار به استانهایی که از مجموعه های ورزشی برخوردار بوده و توانایی تامین بخشی از هزینه های خود را دارند اعتبارات کمتری اختصاص می یابد که برای فارس اعتبارات اختصاص یافته به صفر رسیده است.

رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان کشور در تشریح وضعیت نامناسب اعتباری این فدراسیون در دیگر بخش ها نیز عنوان کرد: طی سال جاری تاکنون هر مربی رده ملی ورزش جانبازان و معلولین حدود 600 هزار تومان حقوق که در ماه معادل 50هزار تومان است دریافت کرده که این رقم بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه اما به رغم این مشکلات، تیمهای ملی ورزش معلولان و جانبازان کشور در سطوح مختلف جهانی وضعیت مناسبی دارند، تاکید کرد: این وضعیت بیشتر مرهون مدیریت مناسب و دلسوزی های مدیران هیئت های استانی ورزش معلولان و جانبازان است.

وی با اشاره به تقاضای کمک از بنیاد جانبازان کشور عنوان کرد: در این بخش فدراسیون تفاهم نامه هایی را با بنیاد جانبازان کشور منعقد کرده و با بهزیستی نیز وارد مذاکره شده که در صورت تحقق کمکهای این دو ارگان می توان برای آینده وضعیت بهتری را از نظر اعتبار در سطح استانها مشاهده کرد.

خسروی وفا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح شمار ورزشکاران جانباز و معلول کشور بیان داشت: این دسته از ورزشکاران در سطح کشور در چهار بخش نیروهای مسلح، بنیاد جانبازان، بهزیستی و فدراسیون فعالیت داشته و فدراسیون نیز بخشهای قهرمانی را برعهده دارد.

وی عنوان کرد: بدین ترتیب در این بخش 9 هزار نفر ورزشکار شناخته شده و شناسنامه دار داریم که در هفته دو روز به صورت سازمان یافته تمرین می کنند.

رئیس فدراسیون ورزش جانبازان و معلولان کشور با بیان اینکه از 9 هزار نفر مذکور، 600 ورزشکار به صورت قهرمانی فعالیت دارند یادآور شد: از این 600 نفر نیز 200 ورزشکار حرفه ای و شناخته شده جهانی هستند.

وی با بیان اینکه ایران با توجه به گزارش اخیر کمیته بین المللی پارالمپیک، کشور برتر در توسعه ورزش معلولان شناخته شده اظهار داشت: در بخشهای قهرمانی ورزش معلولان برنامه های کیفی خود را از مسابقات آتن تعریف، تدوین و آغاز کرده و امیدواریم در مسابقات پکن نیز به موفقیتهای مناسبی دست یابیم.

در ادامه مراسم، رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان فارس نیز با بیان اینکه این ورزش در سطح کشور طی سال گذشته جزء پنج استان برتر بوده ادامه داد: در سال جاری نیز با توجه به تلاشهای مربیان وضعیت خوبی را در سطح استان شاهد هستیم.

محمدحسین گلریز خاتمی افزود: در سال گذشته تنها در شش شهرستان فارس ورزشهای معلولان و جانبازان فعال بوده که در حال حاضر این تعداد به 11 شهرستان افزایش یافته است.

رئیس هیئت ورزش جانبازان و معلولان استان فارس با اشاره به کهولت سن ورزشکاران جانباز فارس و کناره گیری آنها از ورزش تصریح کرد: طی مدت اخیر با توجه به این موضوع شمار ورود معلولان به ورزش استان بیشتر شده اما باید در نظر داشت برخی از این معلولان دچار مشکلات مالی بوده و بعد از مدتی توانایی تامین هزینه های ورزش را نداشته و کناره گیری می کنند.

گلریز خاتمی عنوان کرد: فدراسیون و سازمان تربیت بدنی در سطح کشور باید برای این بخش نیز تمهیدات لازم را اندیشیده تا ورزشکارانی که قصد فعالیت حرفه ای دارند با مشکلات مالی مواجه نشوند.