تصویربرداری "تقاطع شب" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "تقاطع شب" به سفارش معاونت آموزش نیروی انتظامی با محوریت کشتار ماموران ناجا در سمیرم زاهدان به دست اشرار به تهیه‌کنندگی مجید عباسی در شرکت تکنما تصویر تولید شده است.

نمایی از فیلم تلویزیونی " تقاطع شب"

در خلاصه قصه این فیلم آمده است: محمدرضا و شقایق دو جوان تحصیلکرده به تازگی به عقد یکدیگر درآمده‌اند. آنها قصد دارند با پایان خدمت سربازی محمدرضا زندگی مشترک خود را شروع کنند. در یکی از شب‌ها محمدرضا در زاهدان در حال گشت زدن در خیابان به همراه اکیپ نیروی انتظامی مورد حمله اشرار قرار می‌گیرد و ...

فرشاد محمدی تدوین فیلم تلویزیونی "تقاطع شب" را به عهده دارد و کیوان ناظمیان‌پور نیز به شکل همزمان مشغول ساخت موسیقی متن آن است. محمود مقامی، علیرضا علی‌اولیا، سیدجواد هاشمی، گیتی معینی، سیما حقرآبادی، مجید علم‌بیگی، حسن خوانساری، حسن زارع، اکبر وارشا، سعید نورالهی و سیدجواد حسینی بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: بدالله صریحی، صدابردار: محمد حبیبی، طراح گریم: اشکان عسکری، جلوه‌های ویژه: حسین طلابیگی، طراح صحنه و لباس: حسن روحپروری، مدیر تولید: محسن محمدی و عکاس: محمدرضا جامعی.