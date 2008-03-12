ایجاد بانک فناوریهای نوین کشور

مرتضی رستگاران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فن بازار ملی ایران به عنوان تنها مرجع اطلاعات فناوری کشور با هدف رفع نیازهای اطلاعاتی افرادی که با مقوله تجاری سازی دانش فنی و مبادله آن سر و کار دارند و کمک به رفع مشکلات تجاری سازی نوآوریها در پارک فناوری پردیس ایجاد شد و بازار فناوری را ماموریت اصلی خود قرار داد.

رستگاران فن بازار را مشتمل بر سه بخش مجازی، فیزیکی و پشتیبانی دانست و افزود: بخش مجازی این فن بازار تاکنون با تولید 3 لوح فشرده، محصولات برتر فناوریهای پیشرفته کشور را معرفی کرده است. این اطلاعات مشتمل بر محصولاتی است که فرایند تحقیق، توسعه و تولید آنها در داخل کشور انجام شده است. اطلاعات مذکور به همراه تصویر و اطلاعات کامل محصولات و مشخصات سازنده آن با نمایش گرافیکی و قابلیت جستجو پیشرفته به زبانهای زنده دنیا ارائه شده است.

رستگاران تاکید کرد: در CD اول 110محصول برتر فناوریهای نوین، در CD دوم 330 و در CD سوم که قرار است در سال آینده تولید شود، هزار محصول تکنولوژی را دارا است. متقاضیان با مراجعه به این مرجع می توانند بدون صرف هزینه و زمان هم در تولید محصولات مشارکت و هم محصول مورد نظر را خریداری کنند.

رستگاران با بیان اینکه این مجموعه به صورت سالانه منتشر میشود، اظهار داشت: این مجموعه فناوریهای برتر در حوزه های مختلف مانند نانو، بیو مکانیک و سایر حوزه های علمی را تحت پوشش قرار می دهد.

به گفته وی این مجموعه در سطح گسترده در داخل کشور در بین ارگانها، وزارتخانه ها، سازمانها و مسئولین مربوط و در سطح بین المللی در سفارتخانه های ایران و خارج از کشور، اتاقهای بازرگانی، نمایندگان اقتصادی و بازرگانی ایران و خارج توزیع شده است.

رستگاران به سایت فن بازار اشاره کرد و به مهر گفت: سایت فن بازار به آدرس www.tecmart.ir شامل بانکهای مختلف تکنولوژی از جمله بانک محصولات و تجهیزات صنعتی، پیشنهاد فناوری، بانک تقاضای فناوری، بانک خدمات فناوری و متخصصان است و مراکز پژوهشی و دانشگاهها و یا شرکتهایی که مایل به فروش محصولات خود هستند می توانند با مراجعه به نشانی این سایت ملی و تکمیل فرم مربوط، اطلاعات لازم را در اختیار عموم قرار دهند و زمینه همکاری سایر نهادها را فراهم کنند.

وی برگزاری نشستهای تخصصی را از خدمات فن بازار ملی دانست و خاطرنشان کرد: این نشستها با هدف انتقال تکنولوژی و برآوردن نیازهای داخلی برگزار می شود که تا به حال سه نشست در زمینه های نانو، بیو و مخابرات برگزار شده است.

کارشناس اطلاع رسانی فن بازار پارک فناوری پردیس تاکید کرد: نشست چهارم در زمینه خودرو است که در خرداد ماه سال آینده برگزار می شود. در این نشستها شرکتهای داخلی و خارجی توانمندی خود را اعلام می کنند. تجربه برگزاری این نشستها نشان داده است که بسیاری از نقل و انتقالات تکنولوژی از این نشستها نشات می گیرد.

رستگاران با بیان اینکه پارک فناوری پردیس تحت نظر ریاست جمهوری اداره می شود، افزود: نظر به اینکه فن بازار از لحاظ اطلاع رسانی و ارائه خدمات فناوری دارای کارکرد ملی است، لزوم وجود نمایندگی که بتواند در مناطق مختلف کشور به جمع آوری اطلاعات مبتنی بر فناوری بپردازد، احساس شد که این کار از طریق کارگزاران فن بازار انجام می شود. این کارگزاران در مناطق مختلف کشور حضور دارند و اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضاهای فناوری و محصولات منطقه تحت پوشش خود را جمع آوری و به اطلاع رسانی در مورد سایر خدمات ترویج فن بازار می پردازند.

کارشناس اطلاع رسانی فن بازار پارک فناوری پردیس اضافه کرد: در حال حاضر کارگزاران فن بازار 9 استان صنعتی کشور را تحت پوشش خود قرار داده اند که این سطح پوشش در حال افزایش است.