گروه های نظارت ویژه اماکن پذیرایی و اقامتی در زنجان تشکیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی پاک منش، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: توجه به بخش اماکن پذیرایی و اقامتی در داخل شهرها و بین راه ها از مهمترین برنامه های معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان است که تاکنون در این راستا برنامه ریزیهای خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: هرساله در آغاز سال جدید برنامه هایی از سوی معاونت گردشگری سازمان در استانها به اجرا در می آید از اینرو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان جهت جذب گردشگران نوروزی اقدام به اجرای برنامه هایی در ایام نوروز کرده است.

پاک منش افزود: استقبال نمادین از اولین میهمانان ورودی به استان توسط مسئولان در لحظه تحویل، ایجاد مراکز اطلاع رسانی در مبادی ورودی شهرهای استان و ترمینالها، راه آهن و فرودگاه، بازدید رایگان از مراکز تاریخی در چهار روز اول، تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی آثار و جاذبه های تاریخی و گردشگری استان زنجان و اهدای هدایای ویژه به اولین مسافران ورودی به استان از جمله برنامه هایی است که از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در ایام نوروز انجام خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، تهیه و پخش برنامه های ویژه نوروزی در خصوص معرفی جاذبه های آداب و رسوم استان با همکاری صدا و سیمای مرکز استان زنجان در طول ایام نوروز را از دیگر اقدامات این سازمان جهت جذب گردشگران نوروزی عنوان کرد.