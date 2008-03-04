صعود همدان و چهارمحال به دسته یک / حضور 14 تیم در لیگ دسته دوم و سوم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در رشته های اهداف ثابت و با هدف شناخت تیم های باشگاهی واستانی حاضر در لیگ دسته یک، دسته دوم و سوم لیگ تیراندازی فصل 87 طی یک روز در سالن غدیر استان قزوین برگزار شد. در پایان مسابقات شب گذشته پس از رقابت بین 14 تیم، هیئت تیراندازی استان همدان و هیئت تیراندازی استان چهارمحال بختیاری با قرار گرفتن بر سکوی نخست به رقابت های دسته یک لیگ تیراندازی کشور راه یافتند . با راهیابی این دو تیم هیئت تیراندازی گلستان و پاس ناجا به لیگ دسته دوم سقوط کردند.

در رقابتهای روز گذشته تیم های آذربایجانی غربی، فجرسپاه، هیئت تیراندازی زنجان، هیئت تیراندازی مازندران، هیئت تیراندزای قم، شمیم به همراه دو تیم گلستان و پاس ناجا به مسابقات دسته دوم لیگ تیراندازی باشگاههای کشور راه یافتند.

تیم های هیئت تیراندازی کرج، هیئت تیراندازی قزوین، هیئت تیراندازی بوشهر، هیئت تیراندازی اردبیل ، ملوان رشت و هیئت تیراندازی سیستان و بلوچستان نیز با کسب امتیازات کمتر به نسبت رقبا به دیدارهای دسته سوم لیگ کشور رسیدند.

طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی تمامی لیگ ها کشوری در سه دسته اول، دوم و سوم از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می شود.