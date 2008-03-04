آموزش و پرورش درجشنواره خدمت رسانی مقام دوم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام دکتر علی اکبری مشاور فرهنگی معاونت نظارت دفتر مقام معظم رهبری در چهارمین جشنواره خدمتگزاری و پاسخگویی (نماد تجلی مردم سالاری) با اشاره به برخی فرمایشات مقام معظم رهبری درباره خدمتگزاری به مردم و برخی احادیث ائمه اطهار (ع) در باب مباشرت در خدمت ، گفت: اگر می خواهیم به سعادت برسیم راهی جز خدمت مستقیم و مباشرت وجود ندارد.

وی افزود: مباشرت در خدمت مهم است و لذا انسان باید مستقیما به مردم خدمت کند.

حجت الاسلام علی اکبری گفت: اگر بخواهیم مکتب اسلام ناب را جهانی کنیم، ناگزیر به بازگشت جدی و اساسی این آموزه ها و مبنا قرار دادن آنها هستیم.

گفتنی است ، این جشنواره در دو بخش دستگاه های مستقل و دستگاه های تابعه برگزار شد که به ترتیب در بخش دستگاه های مستقل، تندیس زرین به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست و در بخش دستگاه های تابعه، تندیس های زرین جشنواره به شرکت قطارهای مسافربری رجاء، سازمان گمرک و بانک مسکن اهدا گردید.