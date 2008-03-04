7 تیر ، روز احزاب / احزاب روحیه سازماندهی و ثبات را در کشور محقق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش سراسری میز احزاب با موضوع نظارتی فعال و پشتیبان پیش از ظهر امروز در سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار شد که در این مراسم افشار، کیاسری، منتجب نیا، انصاری، میر محمدی، الهام امین زاده ، عباس زاده مشکین و جمع دیگری از فعالان سیاسی به ایراد سخن پرداختند.

در ابتدای این همایش حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری، رئیس میز احزاب با بیان اینکه خانه احزاب ایران از ظرفیت‌ های بالایی برخوردار است، گفت: اگر در سایه حمایت نظام، دولت و مسئولان بر اساس علاقه‌مندی به پایداری قانون اساسی در اصل 26 قانون به موضوع احزاب توجه ویژه شود، ثمره‌اش به منافع ملی باز خواهد گشت.

وی افزود: خانه احزاب ایران با عضویت 108 حزب کوچک و بزرگ می‌تواند یک پارلمان و دولت سایه که پایبند به اصول و ارزش‌های نظام و منویات رهبر معظم انقلاب باشد را در خدمت منافع ملی برای کشور تشکیل دهد .

کیاسری تصریح کرد: احزاب با اینکه فعالیت‌های زیادی دارند و همه ائتلاف‌هایی که امروز از آنها در همه جا نام برده می‌شود با عضویت احزاب شکل گرفته، اما متاسفانه عده‌ای آن را انکار می‌کنند، در حالی که باید تفکر حزبی را تفکری عالی دانست.

در ادامه این همایش سید محمد میرمحمدی، عضو شورای مرکزی خانه احزاب با اشاره به ضرورت حضور احزاب در جامعه اظهارداشت: به طورکلی حضور نهادهای مدنی برای آنکه سران کشور از نقطه ‌نظرات گروه‌های مختلف اجتماع آگاه شوند و آن را در تصمیمات خود به کار گیرند، امری ضروری است.

وی حضور فعال مردم در صحنه‌های مختلف جامعه امری ضروری دانست و گفت: نظارت مردم ضامن اعمال مسئولان است بر این اساس هر سازمانی در جهت اهداف خود تلاش می‌کند، اما نظارت برای جلوگیری از زوال یک سازمان ضروری به نظر می رسد و جریان نظارت، جریانی است که هر سازمانی به آن نیاز دارد.

این نماینده مجلس هفتم افزود: نظارت ضمن هشدار به مسئولان می‌ تواند فرآیندی را درجهت اهداف نظام هدایت کند ، بنابراین هر چه سیستم نظارت بهتر و بیشترعمل کند، دسترسی به اهداف بیشتر شده و سهولت می یابد، به همین جهت ما نیازمند نظارت قوی در انتخابات مجلس که مسوول رسیدگی به نیازهای یک جامعه است، هستیم.

وی گفت : ضرورت وجود نظارت به معنای عدم اعتماد نیست چرا که به این وسیله تنها نقاط ضعف مشخص نمی‌شود و نقاط قوت یک سازمان نیز تقویت خواهد شد.

این عضو شورای مرکزی خانه احزاب با بیان اینکه " وجود نظارت برای بقای سازمان‌ها و نظام‌ها ضروری است" تصریح کرد: از نظر اسلام نظارت برای بقای نظام امری ضروری است ، با یک نظارت درست می‌توان به این مساله دست پیدا کرد که اهداف مد نظر قابل تحقق است یا خیر و با یک نظارت صحیح می‌توان باورها را تقویت کرد و روح تعهد را در ملت‌مان دمید.

در این همایش حجت الاسلام رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز احزاب را به چهار نوع تشریفاتی، پرخاشگر، توجیه گر و برنامه گرای نقاد منصف تقسیم کرد و گفت: حزب ناظر و نقاد، در واقع حزب فعال و منصف است که بر کار قدرتمندان نظارت و انتقاد می‌کند؛ لذا اگر میز احزاب تشریفاتی باشد، هیچ نتیجه‌ای جز مصرف داخلی و یا خارجی ندارد و تنها برای نشان دادن این است که ما هم خانه احزاب و میز احزاب داریم.

در ادامه این همایش حجت الاسلام مجید انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ضمن ابراز خرسندی نسبت به تشکیل میز احزاب برای نظارت در انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: میز احزاب به عنوان گامی مقدماتی در نهادینه کردن نظارت جریان‌های سیاسیاز اهمیت بسیاری برخوردار است .

وی با اشاره به اینکه در مسئله مهمی مثل انتخابات، نظارت باید پی‌درپی و علمی باشد گفت: نظارت علمی و پی‌درپی در انتخابات روند برگزاری آن را تضمین می‌کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون انتخابات فعلی را ناقص، ناپایدار و بی‌ثبات توصیف کرد و اظهارداشت: اگر به جدول تغییر قانون درمجالس نگاه کنیم، می‌بینیم قانون انتخابات از دور دوم مجلس شورای اسلامی همواره دچار تغییر شکل شده که البته این تغییرات درجهت ناقص کردن عمل مردم بوده و در بخش نظارت، اجرا، شرایط کاندیداها و تبلیغات، هرگز یک مسیر رو به جلو را طی نکرده ‌است.

وی تصریح کرد: تحزب لازمه نظام مردم ‌سالاراست. اگر بخواهیم درمجلس به اندازه کافی کارشناس در زمینه‌های مختلف داشته باشیم، باید احزاب در کشور نهادینه شوند؛ چون نهادینه شدن احزاب موجب می‌شود تا آنها برنامه ارایه دهند و براساس برنامه خود در مجلس عمل کنند.

در این همایش همچنین مدیر کل سیاسی وزارت کشور داشتن دغدغه کارآمدی ، پرهیز از وارد شدن به مناقشات سیاسی، شکستن حلقه‌های نخبگان به نفع جوانان و استقلال از لایه‌های قدرت و ثروت‌ را مهمترین عوامل کارآمدی نظام دانست.

عباس‌زاده مشکین با تاکید بر اینکه همه باید برای کارآمدی نظام تلاش کنند، یادآوری کرد که برای ایجاد کارآمدی در جامعه باید در سطوح مختلف برنامه‌ریزی داشت و از افرادی استفاده کرد که برای تدوین این برنامه ها توانایی و ویژگی خاصی داشته باشند.

وی رفع نیازهای مردم، رسیدن به شاخص‌های توسعه‌ یافتگی وحاکمیت اخلاق در روابط اجتماعی و فردی را جزء اولین اصول کارآمد توصیف کرد و افزود: دولت نهم بر اساس این اصول و در این فضا کار خود را آغاز کرده است و با تکیه به این مبانی آن را ادامه خواهد داد.

در پایان اولین همایش سراسری میز احزاب الهام امین‌زاده، نماینده تهران در مجلس هفتم نیز با اشاره به اینکه مبانی دموکراسی در نظام جمهوری بر مشارکت مردم تاکید دارد، تصریح کرد: ما از احزاب انتظار داریم روحیه سازماندهی و ثبات را در کشور محقق کنند.

وی با بیان اینکه احزاب در غرب پایه و اساس دموکراسی محسوب می شوند، گفت: در ایران احزاب هنوز قوام و پایداری لازم را به دست نیاورده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم داشتن منابع اقتصادی مستقل، ایجاد ثبات در کشور و همراهی با مردم را از ویژگی احزاب برشمرد.