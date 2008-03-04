گلایه معاون ترافیک شهرداری تهران از سازمان شهرداریها

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در جلسه امروز شورای شهر و در جواب به انتقادات حمزه شکیب از عملکرد سازمان تاکسیرانی، تصریح کرد: حدود 100 هزار تاکسی ومسافربر در تهران وجود دارد که نمی توان با تک تک آنها ارتباط و تعامل برقرار کرد.

وی افزود: تا دو سال پیش تنها یک شرکت خصوصی تاکسیرانی وجود داشته که امروز با رفتن سازمان تاکسیرانی به سمت خصوصی سازی ، 37 شرکت خصوصی تاکسیرانی مجوز دریافت کرده اند.

معاون شهردار تهران با اشاره به فعالیت شرکتهای خصوصی یاد آور شد: این شرکت ها در ازای دریافت حق شارژ، نظارت ، احراز صلاحیت و کنترل تاکسی های خصوصی را انجام می دهند.

وی درخصوص دریافت 40 هزار تومان از تاکسیهای تاکسیرانی جهت صدور پروانه کار تاکید کرد: مبالغ دریافتی از رانندگان تاکسی در طول 10 سال گذشته حتی 1 ریال هم افزایش نیافته است و این مبالغ نیز صرف آموزش ، آزمون ونظارت بر تاکسی ها می شود.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران تاکسی های خصوصی را کودک نوپایی دانست و خاطرنشان کرد: این کودک نوپای یک ساله باید برای پا گرفتن مورد حمایت قرار گیرد.

تشکری هاشمی با انتقاد از سخنان برخی مسئولین سازمان شهرداریها گفت: رسانه ای شدن این مطالب به جای بررسی دقیق و کارشناسی موجب تشویق اذهان و اعتراض و درگیری تاکسیران ها می شود.

وی همچنین تاکید کرد: شرکت های خصوصی نمی توانند خیریه کار کنند و دریافت حق شارژ هم حق آنها است.

در همین خصوص حسین تیموری مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز خطاب به اعضای شورا خاطرنشان کرد: مبالغ دریافتی از رانندگان تاکسی معوقه هایی است که در برخی موارد مربوط به 27 سال قبل است.

تیموری یاد آور شد: برخی رانندگان تاکسی تا 50 ماه بدهی داشته اند و مبالغ دریافتی نیز در قالب عوارض و قانونی بوده است ضمن آنکه پرسنل سازمان تاکسیرانی از 375 نفر به 298 نفر کاهش یافته است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی فعالیت کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی را بی سابقه دانست و افزود: هیئت انضباطی تاکسیرانی معادل 5 سال گذشته با برگزاری 948 جلسه فعالیت کرده است.

تیموری همچنین تاکید کرد: در سال 85 بیش از 5 هزار تاکسی اسقاطی از رده خارج شده است و حتی 1 ریال هم از رانندگان تاکسی اضافه دریافت نشده است.