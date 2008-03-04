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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۵

در جلسه امروز شورا مطرح شد:

گلایه معاون ترافیک شهرداری تهران از سازمان شهرداریها

گلایه معاون ترافیک شهرداری تهران از سازمان شهرداریها

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با گلایه از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور غیر قانونی خواندن دریافت حق شارژ از تاکسی های خصوصی را تشویق اذهان عمومی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در جلسه امروز شورای شهر و در جواب به انتقادات حمزه شکیب از عملکرد سازمان تاکسیرانی، تصریح کرد: حدود 100 هزار تاکسی ومسافربر در تهران وجود دارد که نمی توان با تک تک آنها ارتباط و تعامل برقرار کرد.

وی افزود: تا دو سال پیش تنها یک شرکت خصوصی تاکسیرانی وجود داشته که امروز با رفتن سازمان تاکسیرانی به سمت خصوصی سازی ، 37 شرکت خصوصی تاکسیرانی مجوز دریافت کرده اند.

معاون شهردار تهران با اشاره به فعالیت شرکتهای خصوصی یاد آور شد: این شرکت ها در ازای دریافت حق شارژ، نظارت ، احراز صلاحیت و کنترل تاکسی های خصوصی را انجام می دهند.

وی درخصوص دریافت 40 هزار تومان از تاکسیهای تاکسیرانی جهت صدور پروانه کار تاکید کرد: مبالغ دریافتی از رانندگان تاکسی در طول 10 سال گذشته حتی 1 ریال هم افزایش نیافته است و این مبالغ نیز صرف آموزش ، آزمون ونظارت بر تاکسی ها می شود.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران تاکسی های خصوصی را کودک نوپایی دانست و خاطرنشان کرد: این کودک نوپای یک ساله باید برای پا گرفتن مورد حمایت قرار گیرد.

تشکری هاشمی با انتقاد از سخنان برخی مسئولین سازمان شهرداریها گفت: رسانه ای شدن این مطالب به جای بررسی دقیق و کارشناسی موجب تشویق اذهان و اعتراض و درگیری تاکسیران ها می شود.

وی همچنین تاکید کرد: شرکت های خصوصی نمی توانند خیریه کار کنند و دریافت حق شارژ هم حق آنها است.

در همین خصوص حسین تیموری مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز خطاب به اعضای  شورا خاطرنشان کرد: مبالغ دریافتی از رانندگان تاکسی معوقه هایی است که در برخی موارد مربوط به 27 سال قبل است.

تیموری یاد آور شد: برخی رانندگان تاکسی تا 50 ماه بدهی داشته اند و مبالغ دریافتی نیز در قالب عوارض و قانونی بوده است ضمن آنکه پرسنل سازمان تاکسیرانی از 375 نفر به 298 نفر کاهش یافته است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی فعالیت کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی را بی سابقه دانست و افزود: هیئت انضباطی تاکسیرانی معادل 5 سال گذشته با برگزاری 948 جلسه فعالیت کرده است.

تیموری همچنین تاکید کرد: در سال 85 بیش از 5 هزار تاکسی اسقاطی از رده خارج شده است و حتی 1 ریال هم از رانندگان تاکسی اضافه دریافت نشده است. 

کد مطلب 649710

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