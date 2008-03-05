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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۴

مجمع عمومی فدراسیون دوومیدانی فردا در تهران برگزار می شود

مجمع عمومی فدراسیون دوومیدانی فردا در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی پایان سال فدراسیون دوومیدانی فردا با حضور رئیس فدراسیون، مسئولان کمیته ها، روسای هیئت های ورزشی استانها، نمایندگان باشگاهها، ورزشکاران، مربیان و داوران فردا ساعت 9 صبح در محل سالن همایش آکادمی کمیته ملی المپیک واقع در مجموعه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

در این مجمع به غیر از بررسی تقویم سال 87 فدراسیون مباحثی چون آئین نامه لیگ دوومیدانی، مسابقات قهرمانی کشور، تجهیزات و امکانات دوومیدانی، اردوی ملی پوشان و حتی برنامه ورزشکاران المپیکی و سیاست های فدراسیون در سال آینده مطرح خواهد شد. در ادامه این نشست یک روزه رئیس فدراسیون و روسای کمیته ها گزارش اهم فعالیت های خود در سال جاری را ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 649711

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