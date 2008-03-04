"روبی جنتری" در سینماتک سپیده

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد این فیلم محصول سال 1952 آمریکاست و بازیگرانی چون جنیفر جونز، چارلتن هستن، کارل مالدن، تام تالی، برنارد فیلیپس و جیمز آندرسن در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

فیلمنامه نوشته سیلویا ریچاردز بر مبنای داستانی از آرتورفیتس ریچاردز است. "روبی جنتری" پیش از این با عنوان "جدال با مرداب" در ایران به نمایش درآمده و داستان دختری جوان است که گرداننده کلبه شکار نزدیک مرداب است. او با پسر یک خانواده فقیر آشنا می‌شود، اما پسر جوان تصمیم می‌گیرد با زنی متشخص ازدواج کند. روبی برای انتقام نقشه‌ای می‌چیند.

کینگ ویدور از فیلمسازن برجسته کلاسیک سینما و صاحب رکورد طولانی‌ترین دوران کارگردانی در جهان است. او در دوران فعالیت کارگردانی 67 ساله‌اش، 64 فیلم سینمایی ساخت. کمدی "گردباد" اولین فیلم وی است که سال 1913 ساخته و آخرین فیلم او مستند "استعاره" است که سال 1980 تولید شده است.

"جمعیت" ،"شرافت خانوادگی"، "عشق هرگز نمی‌میرد"، "پرتغال‌های وحشی"، "پرنده بهشت"، "بازگشت غریبه"، "جدال در آفتاب‌ها"، "مرد بی‌ستاره"، "جنگ و صلح"، "سلیمان و ملکه سبا" و "هاله لویا" اولین شاهکار سینمایی ناطق جهان، از دیگر آثار او هستند. فیلم سینمایی "روبی جنتری" به صورت 35 میلیمتری با دوبله فارسی در سینما سپیده به نمایش درمی‌آید.