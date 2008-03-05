به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن ‌پست، مقامهای دستگاه محرمانه آمریکا مصرانه اعلام کرده‌اند رهبران سیک باید بدون همراه داشتن "کرپان" (خنجر مخصوص مراسم آئینی سیکها) که از ضرورتهای آداب دینی آنها تلقی می شود وارد مراسم بین ادیان شوند.

این مراسم بین ‌دینی قرار است روز 17 آوریل در مرکز فرهنگی ژان پل دوم در واشنگتن دی سی برگزار شود. شورای جهانی سیک در آمریکا به‌ شدت از عدم فراهم کردن شرایط لازم برای سیکها به منظور شرکت در این مراسم ابراز ناامیدی کرد.

آناهات کائور دبیر کل شورای جهانی سیکهای آمریکا گفت: باید به تقدس کرپان به‌ویژه در چنین گردهمایی بین دینی احترام بگذاریم ما نمی‌توانیم حقوق و آزادی دینی را به نام امنیت نادیده بگیریم. پاپ ژان پل دوم در زمانی که با سیکها در واتیکان دیدار کرد آنها کرپانهای خود را همراه داشتند.

براساس برخی گزارشهای کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایالات متحده از مقامهای امنیتی خواسته شرایطی را برای حفاظت از پاپ فراهم آورند، این در شرایطی است که ماری آن والش سخنگوی کنفرانس اسقفها نسبت به این خبر ابراز تأسف کرد.

کرپان خنجری آئینی است که همه سیکهای تعمید داده شده باید آن را همراه داشته باشند. در سال 1699 گورو گبیند سیک به پیروان سیک خود گفت که همواره کرپان را همراه خود داشته باشند، درحالی‌که بسیاری از سیکها که در اقلیت زندگی می‌کنند همواره برای داشتن کرپان و دستار خود مورد ملامت قرار گرفته و این امر به‌ کرات تا مرز تبعیضهای بی‌پایه و اساس قرار می‌گیرند.