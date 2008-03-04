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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

برگزاری چهل و چهارمین جلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد

برگزاری چهل و چهارمین جلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد

چهل و چهارمین جلسه ملاقات مردمی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز 14 اسفند ماه در محل سالن ملاقات های مردمی این سازمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست های توسعه قضایی، حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و کمک به تعمیم و گسترش بهداشت حقوقی، چهل و چهارمین جلسه ملاقات مردمی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز سه شنبه 14 اسفند ماه از ساعت 8 الی 9:30 در محل سالن ملاقات های مردمی این سازمان برگزار شد.

در این جلسات که سه شنبه هر هفته بدون تعیین وقت قبلی برگزار می شود، حسینعلی امیری به همراه معاونان و مدیران کل ستادی از نزدیک با موضوعات و مسائل مطروحه مراجعین آشنا و درخواست ها و موضوعات گوناگون آنها را مورد رسیدگی قرار می دهند.

بر اساس اطلاعیه اداره کل روابط عمومی، متقاضیان ملاقات مردمی با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حصول اطمینان از برگزاری این جلسات می توانند از یک روز قبل به سایت سازمان به آدرس www.sabt.gov.ir  مراجعه نمایند.

کد مطلب 649715

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