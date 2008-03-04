برگزاری چهل و چهارمین جلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست های توسعه قضایی، حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و کمک به تعمیم و گسترش بهداشت حقوقی، چهل و چهارمین جلسه ملاقات مردمی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز سه شنبه 14 اسفند ماه از ساعت 8 الی 9:30 در محل سالن ملاقات های مردمی این سازمان برگزار شد.

در این جلسات که سه شنبه هر هفته بدون تعیین وقت قبلی برگزار می شود، حسینعلی امیری به همراه معاونان و مدیران کل ستادی از نزدیک با موضوعات و مسائل مطروحه مراجعین آشنا و درخواست ها و موضوعات گوناگون آنها را مورد رسیدگی قرار می دهند.

بر اساس اطلاعیه اداره کل روابط عمومی، متقاضیان ملاقات مردمی با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حصول اطمینان از برگزاری این جلسات می توانند از یک روز قبل به سایت سازمان به آدرس www.sabt.gov.ir مراجعه نمایند.