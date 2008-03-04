حیات استعمار به تفرقه میان مسلمانان وابسته است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عبدالکریم بی آزار شیرازی، ظهر امروز در همایش پیشگامان وحدت گفت: حیات اسلام نیز به وحدت امت اسلامی بستگی دارد که استعمارگران طی قرون اخیر تمام نیروی خود را برای از بین بردن این اتحاد و انسجام به کار گرفته اند.

وی ادامه داد: اگر محتوای اسلام و قرآن و روشنگریهای پیامبر (ص) مبنای کار مسلمانان باشد، می توانند در مقابل اسرائیل و آمریکا بایستند.

بی آزار شیرازی عنوان کرد: در طول تاریخ افرادی با تفرقه گرایی، دین اسلام را کمرنگ کرده اند و افکار و عقاید خود را به جای اسلام نشانده اند.

وی خاطرنشان کرد: این روزها عده ای به دنبال پررنگ نشان دادن فرقه های خود هستند که این امر آسیبی جدی است به نحوی که فرقه ها در آتش اختلاف می سوزند و بیگانگان بر صاحبان فرقه ها مسلط می شوند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ما مساجد را به مساجد شیعه و سنی و شافعی و حنفی تقسیم کرده ایم در حالیکه همه مساجد از آن خداست.

رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد: امروز برتری اسلام در دنیا آشکار شده است و معجزات قرآن است که موجب می شود دانشمندان غربی به اسلام روی آورند.

وی یادآور شد: غربی های که به اسلام متمایل می شوند از مسلمانان انتظار دارند که اسلام و قرآن را برای آنها تبیین کنند و از فرقه گرایی و جنگ مذهبی بپرهیزند.

بی آزار شیرازی خاطرنشان کرد: امروز ما به اتحاد ملی و انسجام اسلامی با تمسک به اسلام و قرآن نیازمندیم.