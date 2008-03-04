معاونین آموزشی آموزشکده های منطقه پنج کشور در سنندج گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس آموزشکده فنی سنندج، ظهر امروز در مراسم آغاز این گردهمایی اظهار داشت: هدف اصلی این گردهمایی تشریح آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، دانشجویی، رفاهی و کمیسیون خاص است که با بحث و تبادل نظر در بین اعضا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

علی شیرزادی اظهار داشت: تبادل نظر و انتقال تجربیات و تعامل بیشتر بین همکاران آموزشکده های منطقه پنج کشوری و ساماندهی امور مربوط به جابجایی و پذیرش کارآموزی در مراکز از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی به شمار می رود.

شیرزادی عنوان کرد: همچنین قرار است اعضای شرکت کننده در این گردهمایی از مراکز و آموزشکده های منطقه پنج کشور بازدید کنند.

گردهمایی معاونین آموزشی و کارشناسان ارتباط با صنعت با حضور استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان و مرکزی به مدت دو روز در سنندج برگزار می شود.