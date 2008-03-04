حریف سایپا قهرمان جام ولیعهد کویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت های جام ولیعهد کویت شب گذشته برگزارشد که طی آن تیم فوتبال کویت اسپورت موفق شد در وقت های اضافی با نتیجه یک بر صفر تیم القادسیه را شکست داده تا به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یابد.

برپایه این گزارش، در این دیدار پر برخورد آندره ماکانگا در دقیقه 108 گل برتری تیم فوتبال کویت اسپورت را به ثمر رساندند. ضمن اینکه عبدالعزیز المرشود، زیاد الجزیری، آندره ماکانگا و علا حبیل از تیم کویت اسپورت و ابراهیم کیتا، محمد راشد، حسین فاضل و خلف السلامه از تیم القادسیه بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

در دیدار رده بندی این رقابت ها هم دو تیم فوتبال السالمیه و التضامن در پایان وقت های قانونی و اضافی مسابقه به تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند ولی در ضربات پنالتی تیم السالمیه با نتیجه 5 بر 4 برابر حریف خود به پیروزی دست یافت و مقام سوم رقابت های جام ولیعد کویت را از آن خود کرد.

تیم فوتبال کویت اسپورت در دیدار نیمه نهایی این مسابقات موفق شده بود تیم التضامن را با نتیجه 5 بر3 از پیش رو بردارد و تیم القادسیه هم با 2 گل از سد السالمیه گذشت.

تیم فوتبال الکویت اسپورت کویت در گروه B رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با تیم های سایپا ایران، الوصل امارات و نیروی هوایی عراق همگروه است که در نخستین دیدار خود در این رقابت ها، روز دوازدهم مارس (22 اسفندماه) میزبان سایپا ایران خواهد بود.