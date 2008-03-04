قانون انتخابات موجب محدودیت تبلیغات شده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر با ارائه گزارش از فعالیت کمیته ایجاد شور و نشاط در انتخابات که توسط شورای شهر تشکیل شده است، گفت: اولین جلسه این کمیته صبح امروز تشکیل شد و در این جلسه ابعاد گوناگون فعالیت های انتخاباتی را بررسی کردیم.

وی با اشاره به حضور نمایندگان گروه های مختلف در این جلسه یاد آور شد: با توجه به محدودیت قانون انتخابات در استفاده از بیلبورد و بروشورها در ابعاد بزرگ ، اعضای کمیته خواستار این موضوع هستند تا صدا و سیما وقت های دو دقیقه ای برای تبلیغات در اختیار کاندیداها قرار دهد.

ابتکار یاد آور شد: جلسه کمیته شور و نشاط انتخابات دیر آغاز شده و مقرر شده تا در جلسه آینده در خصوص شیوه نامه های انتخابات بحث و بررسی شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: پیش بینی می کنیم که پیش از آغاز تبلیغات انتخابات کمیته ایجاد شور و نشاط دو جلسه برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انتخابات هشتمین دوره مجلس در آستانه سال نو برگزار می شود، ایجاد فضای تبلیغاتی و انگیزه مشارکت بسیار مهم است.