به گزارش خبرنگار مهر، محمد اطبایی امروز در آخرین نشست خبری مدیران اداره کل هنرهای نمایشی ضمن اعلام این مطلب گفت: "انتخاب اولیه ما برای حضور گروههای خارجی در جشنواره تئاتر فجر 18 اثر بود، اما مسایل مختلف که مهمترین آن بودجه و زمان طولانی رزرو نمایشها برای حضور در کشورهای مختلف است کار دعوت از آثار را برای ما دشوار کرد."
وی ادامه داد: "ما برای دعوت گروه نمایشی اجرای "ننه دلاور" کلاوس پایمن نیز حدود سه سال منتظر بودیم. نمایش "راشومون" یکی از آثار برجسته سال 2007 هم به جهت شیوه اجرایی و هم ارائه مضمون بود یا نمایش "ماکاندو" به عنوان یکی از آثار برجسته آوینیون معرفی شده است."
اطبایی درباره تنوع مضمونی آثار خارجی حاضر در بخش بینالملل جشنواره تئاتر فجر توضیح داد: "با توجه به شعار تئاتر برای همه ما سعی کردیم این آثار برای سلیقهها و گروههای مختلف مخاطبان جذاب باشد. سطح کیفی آثار خارجی جشنواره نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. هر چند ما تلاش کردیم گروههای برجسته دیگری هم دعوت کنیم. برای نمونه یکی از آثار تئاتر ایتالیا را دعوت کردیم که از 250 هزار یورو خواست. این را اضافه کنید به بلیت هواپیما و هزینههای گروهی 60 نفری."
مدیر بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی تاکید کرد: "حضور گروه "ننه دلاور" نیز مدیون همکاریهای انستیتو گوته بوده است. ما برای اجرای گروههای خارجی در جشنواره تئاتر فجر با دو گروه انگلیسی نیز صحبت کردیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم، اما وقتی با هزینه 500 میلیون تومانی آنها مواجه شدیم، با توجه به محدودیتهای بودجه از حضور این گروهها منصرف شدیم."
محمدعلی خبری مدیر شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی در پاسخ به اینکه برخی هنرمندان نسبت به ممیزیها اعتراض داشتهاند، گفت: "در سال 86 این شورا در خصوص شرایط اجرای هیچیک از نمایش ها نظر نداده است. در حال حاضر این موضوع بر عهده شورای انتخاب آثار تالارهای نمایشی گذاشته شده و به حضور بیشتر هنرمندان و توجه به جایگاه واقعی آنها نیز توجه لازم شده است."
حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی درباره گرفتن مالیات از گروههای نمایشی و مغایرت آن با قانون گفت: "ما درباره این مسئله نامهنگاری زیاد کردیم. خود من تاکنون 30 نامه در خصوص رفع مشکل گرفتن مالیات از گروههای نمایشی نوشتهام. ما نیز به قانونهای مشخص در مورد شرایط دریافت مالیات از گروههای نمایشی اشاره کردهایم، اما همچنان مشکل باقی است. خود ما هم تعجب میکنیم که از برخی کارگردانها مالیات دریافت میشود و برخی دیگر معاف هستند."
وی درباره نقد یکی از هنرمندان از بودجه نمایش و مقایسه آن با دورهای که تئاتر سه میلیارد تومان بودجه داشت، توضیح داد: "در سالهایی که تئاتر دو میلیارد و 600 میلیون بودجه داشت، من کارگردان بودم و هزینههای تئاتر به صورت اعتباری پرداخت میشد. یعنی برابر با همین پول هزینه میشد و به کارگردانها قول پرداخت از بودجه سال آینده میدادند. مهمتر اینکه آن زمان همه بودجه به تهران میرسید، در حالی که ما حدود نیمی از بودجه را به تئاتر شهرستانها اختصاص دادهایم."
مدیر کل هنرهای نمایشی درباره تاکید بر اجرا نشدن دو نمایش در یک سالن و وقوع چنین موضوعی در دوره اجرایی جدید تئاتر شهر اظهار داشت: "این موضوع را ما با توجه به اینکه چنین مسئلهای بر گروههای نمایشی تحمیل نشود، مطرح کردیم. اما امیر دژاکام از من درخواست کرد با توجه به اینکه نمایشها هر دو به وسیله یک گروه کار شده و میتواند از دکور آن برای دو اجرا استفاده کند، این دو نمایش به صورت همزمان اجرا شوند."
وی در پاسخ به اینکه دژاکام در نشست نقد و بررسی نمایش خود به این موضوع اعتراض کرده گفت: "این اتفاق با درخواست و تاکید کارگردان این دو نمایش صورت گرفته است. من این موضوع را بررسی میکنم و در صورتی که وی مشکلی داشته باشد، اجرای یکی از نمایشها را متوقف میکنیم. همچنین تاکنون هیچ درخواست دیگری مبنی بر اجرای دو نمایش به صورت همزمان در یک سالن نمایش مطرح نشده که بخواهیم آن را بپذیریم یا رد کنیم."
پارسایی در مورد تلاش برای اجرای اثری مطابق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی اظهار داشت: "ما در این مورد تلاش کردیم و به دنبال شرایطی بودیم تا بتوانیم نمایشهایی را از کشورهای اطراف دعوت کنیم که برای نمونه با گروههای نمایشی از باکو و هند به توافق رسیدیم، اما در مورد گروههای نمایشی پاکستان موفق نبودیم."
وی ادامه داد: "ما در مناطق مرزی نیز دنبال تولید و اجرای نمایشهایی با این موضوع بودیم. برای نمونه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را برگزار کردیم که مدیران نمایشی این شهر از این مسئله اظهار رضایت کردند. در مجموع به دلیل بدیع و نو بودن این موضوع نتوانستیم آثار قابل توجه ارائه کنیم. اگر این موضوع برای سال آینده پیگیری شود تبدیل به پروژه نمایشی خواهد شد."
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