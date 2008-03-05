خروج "هفت زن نابینا" از بخش مسابقه جشنواره هات داکز

اطبایی درباره خروج این فیلم مستند از بخش مسابقه جشنواره هات داکز به خبرنگار مهر گفت: "فیلم "هفت زن نابینا" برای اولین بار از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به صورت راف کات با زمان 160 دقیقه در اختیار مدیر جشنواره هات داکز قرار گرفت و قرار شد در بخش پانوراما این جشنواره به نمایش درآید."

وی افزود: "اما بعد از تدوین نهایی که پخش آن بر عهده من قرار گرفت، نسخه نهایی فیلم را در اختیار مدیر این فستیوال معتبر قرار دادم. ایشان بعد از دیدن نسخه نهایی تصمیم گرفت "هفت زن نابینا" در بخش مسابقه هات داکز به نمایش درآید. اما من به عنوان پخش‌کننده خواستم نخستین نمایش این اثر در جشنواره‌ای معتبرتر باشد."

اطبایی ادامه داد: "ما فیلم "هفت زن نابینا" را با خوشبینی به سه بخش رسمی، هفته منتقدان و 15 روز کارگردانان جشنواره کن ارائه کردیم و منتظر نتایج بازبینی این جشنواره هستیم. به همین دلیل تصمیم داریم شروع این فیلم با یک جشنواره معتبرتر باشد. البته جشنواره هات داکز نیز اعتباری ویژه دارد."

"گفتگو با دیوار" سارا پرتو ،" مرگ شاهد" شکوفه داورنژاد، "راه زندگی" نرگس حقیقت، "یادداشت‌های دیشب" بنفشه احمدی،"‌آتش سوزان" مهدیس الهی، "عشق" ندا حقیقت و "شب بخیر" نغمه هدایت هفت اپیزود این فیلم از هفت زن نابینا هستند که از سه سال پیش زیر نظر محمد شیروانی در زمینه فیلمسازی آموزش دیده‌اند.

شیروانی در "هفت زن نابینا" که با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده، به عنوان تهیه‌کننده و مشاور همکاری داشته و ضمنا طراح پروژه نیز بوده است.