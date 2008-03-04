توجه به فقر و ریشه کنی آن از اولویتهای جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر حاج نقی، ظهر امروز در سالروز تاسیس این نهاد و آغاز هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: امروز به رغم اقدامات مفیدی که انجام شده است شاهد مشکل معیشتی در بخشی از جامعه هستیم و در مسیر رفع این مشکل سازمانهای حمایتی باید در جهت کاهش آثار فقر برای خانواده ها تلاش کنند.

وی فقر را یک آسیب اجتماعی در جامعه عنوان کرد و افزود: اگر با فقر مبارزه و راه های آسیب پذیری مسدود نشود جامعه متضرر می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نظام اقتصادی اسلام، فقر ناشی از کمبود منابع طبیعی و بخش خصوصی نیست بلکه دلیل آن تفاوتهای انسانی و چگونگی استفاده از منابع خدادادی و امکانات است و نظام اسلامی با همه اعتقاد برای استفاده از تخصص و توانایی افراد و ایجاد فرصتهای یکسان و توزیع عادلانه ثروت تلاش می کند.

وی رسالت این نهاد را توانمند سازی خانواده ها عنوان کرد و یادآور شد: کمیته امداد این استان نزدیک به 140 هزار خانواده را تحت حمایت خود دارد و تعداد دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش این نهاد به ترتیب به پنج هزار و سه هزار و 784 نفر می رسد.

حاجی نقی در ادامه تعداد ایتامی که تاکنون مورد حمایت قرار گرفته اند را 19 هزار و 750 نفر بیان کرد و عنوان کرد: در سال جاری، 150 میلیارد سهام عدالت بین خانواده های تحت پوشش این نهاد توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی در ادامه متذکر شد: کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان طی یک سال گذشته از 170 میلیارد ریال بنهای نقدی دولت استفاده کرده است.