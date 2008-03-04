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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۸

طی بخشنامه ای؛

شرح وظایف اعضای میز احزاب استان‌ها در انتخابات اعلام شد

در بخشنامه ای که از سوی رئیس میز احزاب ایران در انتخابات به منظور تشریح وظایف اعضای میز احزاب استان ها صادر شده بر نظارت مردمی در حفظ و سلامت انتخابات پرشور و حداکثری تاکید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  این بخشنامه در راستای حصول نظارت فعال و با حضوری همراه و پشتیبان در 11 بند آمده است و حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری تاکید کرده که موارد مطرح شده درآن اجرایی تلقی شده و پایبندی به آن الزامی خواهد بود.

شرح وظابف اعضای میز احزاب استانها در انتخابات به این شرح است :

1ـ اعضاء میز از هیچ گروه و کاندیدایی به عنوان عضو میز احزاب حمایت و طرفداری ننمایند.

2ـ تعامل و همکاری با مسئولان استانداری و ستاد انتخابات استان از وظایف قطعی اعضاء میز احزاب خواهد بود.

3ـ هرگونه مصاحبه با اصحاب رسانه و مطبوعات در استان باید با هماهنگی رئیس میز احزاب ایران "مرکزی" صورت پذیرد.

4ـ دریافت شکایات رسیده و انتقال آن در اسرع وقت به میز احزاب مرکزی ضروری است .

5ـ دریافت هرگونه پیشنهادات، انتقادات در خصوص امور اجرایی و نظارتی انتخابات و انتقال آن به میز احزاب مرکزی باید انجام شود .

6ـ برنامه‌ریزی منظم جهت حضور شیفتی (نوبتی) در دفتر میز احزاب مستقر در ستاد انتخابات استان به منظور استمرار اشراف و نظارت هرچه بیشتر بر فرآیند امور انتخابات لازم است .

7ـ  هرگونه مداخله در امور اجرایی و نظارتی انتخابات و انتقال گزارش تخلفات احتمالی افراد، احزاب و مسئولان انتخابات به میز احزاب مرکزی ممنوع است .

8ـ اعضاء میز احزاب استان‌ها نمی‌توانند جایگاه حقوقی خود را در میز احزاب به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نمایند و ‌باید مداخله غیرمسئولانه در حوزه وظایف خود را به میز احزاب مرکزی گزارش کنند.

9ـ گزارشات و اسناد مربوطه به عملکرد میز احزاب طبقه‌بندی "محرمانه تلقی شده" و اعضاء مجاز به اشاعه آن نمی‌باشند.

10ـ اعضاء میز احزاب استان، لازم است، یک نفر از بین خود را به عنوان هماهنگ‌کننده با مسئولان و رئیس ستاد انتخابات استان تعیین نموده و به مرکز اعلام کنند.

11ـ مسئول هماهنگی موظف است، گزارش روزانه از فعالیت‌های انتخاباتی را با همکاری دیگر اعضاء تهیه نموده و از طریق فکس با تلفن به شماره3ـ 88990962 دفتر میز احزاب مرکزی اعلام کند.

کد مطلب 649726

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