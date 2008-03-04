به گزارش خبرنگار مهر، این بخشنامه در راستای حصول نظارت فعال و با حضوری همراه و پشتیبان در 11 بند آمده است و حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری تاکید کرده که موارد مطرح شده درآن اجرایی تلقی شده و پایبندی به آن الزامی خواهد بود.

شرح وظابف اعضای میز احزاب استانها در انتخابات به این شرح است :

1ـ اعضاء میز از هیچ گروه و کاندیدایی به عنوان عضو میز احزاب حمایت و طرفداری ننمایند.

2ـ تعامل و همکاری با مسئولان استانداری و ستاد انتخابات استان از وظایف قطعی اعضاء میز احزاب خواهد بود.

3ـ هرگونه مصاحبه با اصحاب رسانه و مطبوعات در استان باید با هماهنگی رئیس میز احزاب ایران "مرکزی" صورت پذیرد.

4ـ دریافت شکایات رسیده و انتقال آن در اسرع وقت به میز احزاب مرکزی ضروری است .

5ـ دریافت هرگونه پیشنهادات، انتقادات در خصوص امور اجرایی و نظارتی انتخابات و انتقال آن به میز احزاب مرکزی باید انجام شود .

6ـ برنامه‌ریزی منظم جهت حضور شیفتی (نوبتی) در دفتر میز احزاب مستقر در ستاد انتخابات استان به منظور استمرار اشراف و نظارت هرچه بیشتر بر فرآیند امور انتخابات لازم است .

7ـ هرگونه مداخله در امور اجرایی و نظارتی انتخابات و انتقال گزارش تخلفات احتمالی افراد، احزاب و مسئولان انتخابات به میز احزاب مرکزی ممنوع است .

8ـ اعضاء میز احزاب استان‌ها نمی‌توانند جایگاه حقوقی خود را در میز احزاب به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نمایند و ‌باید مداخله غیرمسئولانه در حوزه وظایف خود را به میز احزاب مرکزی گزارش کنند.

9ـ گزارشات و اسناد مربوطه به عملکرد میز احزاب طبقه‌بندی "محرمانه تلقی شده" و اعضاء مجاز به اشاعه آن نمی‌باشند.

10ـ اعضاء میز احزاب استان، لازم است، یک نفر از بین خود را به عنوان هماهنگ‌کننده با مسئولان و رئیس ستاد انتخابات استان تعیین نموده و به مرکز اعلام کنند.

11ـ مسئول هماهنگی موظف است، گزارش روزانه از فعالیت‌های انتخاباتی را با همکاری دیگر اعضاء تهیه نموده و از طریق فکس با تلفن به شماره3ـ 88990962 دفتر میز احزاب مرکزی اعلام کند.