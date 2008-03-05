گفتگوی فرهنگها اساس همبستگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیسیسکو، دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) به مناسبت روز فرهنگی آذربایجان در رباط سخنرانی کرد و اظهار داشت: آذربایجان در غنی‌سازی تمدن اسلامی نقشی به‌سزایی داشته و از قرن نوزدهم این کشور شاهد شکوفایی علمی، فرهنگی و ابداعات هنری و ادبی بسیاری از منظر اسلام بوده است.

وی افزود: این منطقه به علت وسعت جغرافیایی مهد پرورش دهها اندیشمند و هنرمند در زمینه‌های تاریخ، علم، ادبیات و شعر بوده و علما، فلاسفه و شاعران و صوفیان بسیاری را پرورش داده است.

دکتر تویجری گفت: در روز فرهنگی آذرباریجان در رباط ضمن شناخت و معرفی فرهنگها و ابدعات هنری و صنعتی ملتها سعی در توسعه فرهنگی و تمدنی داشته و در فعال‌سازی فرهنگی تلاش می‌کنیم و گفتگوی میان فرهنگها را که اساس همبستگی تمدنهاست، توسعه و گسترش می‌دهیم.

مدیرکل سازمان آیسیسکو با بیان اینکه این زمان فرصتی برای تثبیت روابط میان ملتها بوده که در ساخت پل ارتباط و تقریب میان ملتها تأثیر به‌سزایی دارد، یادآور شد: این یکی از اهدافی است که سازمان دنبال می‌کند. از این رو همه را به گفتگوی میان فرهنگها و همبستگی تمدنها تشویق می‌کنیم تا از هر گونه نژادپرستی و هتک‌حرمت به حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.