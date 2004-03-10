به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" وي با اشاره به جلساتي كه تا اين ساعت با نمايندگان و سفراي كشورهاي مختلف اروپايي و همچنين جنبش عدم تعهد برگزارشده است تاكيد كرد كه تهران معتقد است كه همكاريهايش با آژانس بين المللي انرژي اتمي صرفا بايد در چارچوب پادمانها و نيز اعلاميه 21اكتبرتهران باشد ، اين مقام تاكيد كرد با آژانس و همچنين به اين كشورها گوشزد كرده ايم كه هرگونه تعهدو الزامي خارج از اين چارچوب مورد تائيد جمهوري اسلامي ايران نيست و تهران در قبال آن واكنش جدي نشان خواهد داد.
به گفته وي برخي كشورهاي اروپايي مدعي هستند كه پايتخت هاي متبوعشان در صدد مرتفع ساختن اختلاف نظرها هستند.
گزارش خبرنگار اعزامي مهر از نشست شوراي حكام(54)
هشدارايران: درقبال هرگونه قطعنامه خلاف بيانيه تهران واكنش جدي نشان مي دهيم
يك عضو ارشد هيات ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در وين نسبت به صدور هرگونه قطعنامه و يا بيانيه عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران هشدار داد.
به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" وي با اشاره به جلساتي كه تا اين ساعت با نمايندگان و سفراي كشورهاي مختلف اروپايي و همچنين جنبش عدم تعهد برگزارشده است تاكيد كرد كه تهران معتقد است كه همكاريهايش با آژانس بين المللي انرژي اتمي صرفا بايد در چارچوب پادمانها و نيز اعلاميه 21اكتبرتهران باشد ، اين مقام تاكيد كرد با آژانس و همچنين به اين كشورها گوشزد كرده ايم كه هرگونه تعهدو الزامي خارج از اين چارچوب مورد تائيد جمهوري اسلامي ايران نيست و تهران در قبال آن واكنش جدي نشان خواهد داد.
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