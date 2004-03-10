هشدارايران: درقبال هرگونه قطعنامه خلاف بيانيه تهران واكنش جدي نشان مي دهيم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" وي با اشاره به جلساتي كه تا اين ساعت با نمايندگان و سفراي كشورهاي مختلف اروپايي و همچنين جنبش عدم تعهد برگزارشده است تاكيد كرد كه تهران معتقد است كه همكاريهايش با آژانس بين المللي انرژي اتمي صرفا بايد در چارچوب پادمانها و نيز اعلاميه 21اكتبرتهران باشد ، اين مقام تاكيد كرد با آژانس و همچنين به اين كشورها گوشزد كرده ايم كه هرگونه تعهدو الزامي خارج از اين چارچوب مورد تائيد جمهوري اسلامي ايران نيست و تهران در قبال آن واكنش جدي نشان خواهد داد.

به گفته وي برخي كشورهاي اروپايي مدعي هستند كه پايتخت هاي متبوعشان در صدد مرتفع ساختن اختلاف نظرها هستند.