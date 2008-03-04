به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اعلام کرد هفتمین سوگواره تعزیه به مناسبت ماه صفر پنج شب از 13 تا 17 اسفند برگزار می‌شود. در شب اول مجلس تعزیه حضرت مسلم (ع) اجرا شد و شب‌های دوم تا پنجم به ترتیب به حضرت معصومه (س)، حضرت ابوالفضل (ع)، رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام رضا (ع) و شاهچراغ اختصاص دارد.

هفتمین سوگواره تعزیه به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با مشارکت بنیاد فرهنگی روایت فتح، معاونت فرهنگی پرورشی نیروی مقاومت بسیج، سازمان اوقاف و امور خیریه و فرهنگسرای پایداری هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در بنیاد فرهنگی روایت فتح واقع در میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید سپهبد قرنی برپاست.