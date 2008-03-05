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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۴

پرونده مجیدی در هفته‌نامه "امید نو"

پرونده مجیدی در هفته‌نامه "امید نو"

نود و ششمین شماره هفته‌نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی "امید نو" ویژه اسفندماه 86 با پرونده‌ای درباره مجید مجیدی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره اسفند هفته نامه "امید نو" با یادداشت مدیر مسئول آغاز می شود و در ادامه می پردازد به پرونده ای برای مجید مجیدی شامل معرفی، نحوه کار، موفقیت ها و درباره آخرین فیلم وی، "آواز گنجشک ها".

اخبار کوتاه از دور و نزدیک، پاسخ به سه پرسش اساسی در پرونده هسته ای ایران، راز اثر گذاری بر مخاطب، تأثیر نماز بر احساس امنیت، داستانک ها، گزارشی درباره کاهش سرعت کامپیوتر، معرفی پنج پایگاه اینترنتی مذهبی، مناسبت ها، ابراز محبت به همسر در منظر اهل بیت (ع)، گزارشی درباره زرنگی کردن، گزارش دیدار با فرزانگان و ... از مهمترین مطالب این شماره هستند.

نود و ششمین شماره هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی "امید نو" ویژه اسفندماه 86 به مدیر مسئولی غلامحسین اسلامی فرد در 40 صفحه به قیمت 200 تومان در دسترس علاقمندان است.

کد مطلب 649733

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