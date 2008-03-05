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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۲

توکلی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه جامع علمی کاربردی تا پایان اسفند ماه

اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه جامع علمی کاربردی تا پایان اسفند ماه

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج آزمونهای کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا پایان اسفند ماه خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی 148 هزار و 509 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد، 52 هزار و 348 نفر زن و 96 هزار و 161 نفر مرد بودند.

وی اضافه کرد : در آزمون دوره های کاردانی نیز 147 هزار و 415 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 58 هزار و 311 نفر زن و 89 هزار و 104 نفر مرد بودند.

به گزارش مهر، آزمون دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی 1386 جمعه 10 اسفند ماه در 142 شهرستان کشور برگزار شد.

کد مطلب 649735

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