اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد سفره نوروزی مجموعه برنامه‌هایی است در استقبال از نوروز و فصل بهار. برپایی بازارچه نوروزی در محوطه باز فرهنگسرا، برگزاری مسابقه سبزه‌آرایی در جاسیگاری با هدف مبارزه با دخانیات و برپایی کارگاه رایگان سبزه‌آرایی ویژه بانوان تهرانی از برنامه‌های این کارگاه است.

همچنین با حضور بنی‌هاشمی کارشناس پرورش گیاهان، برنامه‌هایی چون گل‌آرایی، نحوه نگهداری از گل و گیاه آپارتمانی و ... ارائه می‌شود. علاقمندان می‌توانند به نشانی شهرزیبا، بلوار شهران، نرسیده به فلکه دوم، ابتدای زیرگذر شهران، فرهنگسرای بانوان مراجعه کنند یا با شماره 44319303 تماس بگیرند.

ـ مسابقه سبزه‌آرایی با عنوان "سبزه و سلامتی به جای سیگار و بیماری" به مناسبت روز درختکاری و در استقبال از بهار در فرهنگسرای تفکر برگزار می‌شود. علاقمندان برای حضور در مسابقه می‌توانند تا 21 اسفند سبزه‌های کاشته شده در جاسیگاری را به نگارخانه معرفت واقع در شهرزیبا، بلوار شهران، نرسیده به فلکه دوم، ابتدای زیرگذر شهران تحویل دهند.

مراسم اختتامیه این مسابقه 23 اسفند ساعت 30/9 در فرهنگسرای تفکر برگزار می‌شود که ضمن داوری و انتخاب بهترین سبزه‌ها نمایشگاهی از کارهای ارائه شده نیز در فرهنگسرا برپا می شود.

ـ بازارچه هنری در آستانه فصل بهار به منظور ایجاد خوداشتغالی از 13 تا 26 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه مهر برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اعلام کرد در این بازارچه محصولات هنری چون هویه‌کاری، گل، شمع، تابلوهای سه‌بعدی، گیپوربافی، ملیله‌دوزی، سفره هفت‌سین و ... عرضه می‌شود. علاقمندان می‌توانند به بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان کمیل شرقی، فرهنگسرای انقلاب، نگارخانه مهر مراجعه کنند یا با شماره‌های 9-55419057 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه "بهار در بهار" از دوشنبه 13 اسفند ساعت 9 تا 18 در فرهنگسرای دختران افتتاح می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این نمایشگاه صنایع دستی اقوام مختلف ایرانی شامل گلیم، جاجیم، معرق، مشبک، گلدوزی، منبت و پوشاک سنتی ایران به نمایش و فروش گذاشته می شود.

در بخش جنبی این نمایشگاه غرفه محصولات غذایی شامل شیرینی های خانگی، انواع ترشی جات، آموزش و نگهداری گل های آپارتمانی و ماهی قرمز سفره هفت سین برپا می شود. علاقمندان می‌توانند به نشانی بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، فرهنگسرای دختران مراجعه کنند یا با شماره 70-44002269 تماس بگیرند.

ـ دوره های مختلف آموزشی به منظور ارائه خدمات به شهروندان به مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11 در خانه فرهنگ حر برگزار می‌شود. این دوره‌ها شامل قرآن، زبان انگلیسی، نقاشی، طراحی و رنگ روغن، هنرهای دستی و خانگی، معرق، خوشنویسی، فوریت های پزشکی، موسیقی، کلبه شادی و ... در سه رده کودک، نوجوان و بزرگسال است. ثبت نام این کلاس ها از 15 تا 28 اسفند در خانه فرهنگ حر واقع در خیابان کارگر جنوبی، ضلع شمال شرقی میدان حر انجام می شود.

ـ 400 نفر از سالمندان تهرانی همزمان با روز درختکاری در حرکت نمادین فرهنگی "آیه‌های سبز" در بوستان جنگلی سرخه حصار درخت می‌کارند. روابط عمومی فرهنگسرای سالمند اعلام کرد در این گردهمایی که جمعی از مسئولین و مدیریت شهری حضور دارند، کارشناس محیط زیست درباره ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست شهری و نقش شهروندان سخنرانی می کند.

چهارمین دوره مراسم درختکاری فرهنگسرای سالمند با مشارکت شهرداری منطقه 13 و با هدف ترویج فرهنگ کاشت، حفظ و حراست سه‌شنبه 14 اسفند 86 ساعت 9 تا 12 برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.iranianaging.ir مراجعه کنند یا با شماره 9-33358688 تماس بگیرند.

ـ برنامه‌های بهاری برای عموم شهروندان در کانون طبیعت فرهنگسرای خاتم (ص) برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد چهارشنبه 15 اسفند به مناسبت روز درختکاری پنج هزار اصله نهال به صورت رایگان در بین اهالی توزیع می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در مسابقه سبزه‌آرایی "سبز چون زندگی" می توانند تا 21 اسفند با ارائه زیباترین سبزه تزئین شده به این کانون، از جوایزی که روز 22 اسفند طی مراسمی اهدا می‌شود، بهره‌مند شوند. علاقمندان می‌توانند به یافت آباد، شهرک ولی عصر، انتهای خیابان حیدری جنوبی، خیابان پژاند، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم مراجعه کنند یا با شماره 68-66207065 تماس بگیرند.

ـ ویژه برنامه "صدای پای بهار" با مدیریت فرهنگی هنری منطقه 14 و فرهنگسرای اخلاق و مشارکت اداره بازیافت حوزه معاونت خدمات شهری و فضای سبز منطقه 14 چهارشنبه 15 اسفند ساعت 10 تا 12 افتتاح می‌شود. این نمایشگاه که شامل هشت غرفه متنوع است تا 24 اسفند برپاست.

همچنین 19 اسفند ساعت 9 تا 12 و 16 تا 18 خیابان هنر پایتخت همراه با برنامه‌هایی چون ایستگاههای سفال با چرخ، نقاشی چهره، معرق، شیرینی‌پزی، اریگامی، تابلوهای سرامیکی و نمایش خیابانی در این نمایشگاه برگزار می‌شود. مسابقه دیوارنگاری "سال آرزوها" از ویژه‌برنامه‌های نمایشگاه است که 23 اسفند ساعت 10 تا 12 با حضور کودکان پیش‌دبستانی اجرا می‌شود. علاقمندان می‌توانند ساعت 9 تا 30/12 و 15 تا 19 به ضلع شرقی پارک زیتون، جنب خیابان میثم مراجعه کنند.