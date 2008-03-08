70 درصد موقوفات کشور مربوط به برپایی مراسم محرم است

مهدی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پس از وقف مربوط به برپایی مراسم عزاداری ائمه، به ترتیب موقوفاتی در خصوص راه سازی، ساخت پل، حمام، مدرسه و درمانگاه اختصاص یافته است و بیشترینموقوفات شهرستان نیز برای کمک به افراد بی بضاعت است.

وی افزود: گرچه زیباترین موقوفات مربوط به موقوفات عزاداری ائمه اطهار است اما در کنار آن وقف به نیت کمک به دانش آموزان بی بضاعت و ارائه خدمت به معلولان ناتوان نیز می تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در جهت ساماندهی موقوفات شهرستان توافقاتی با شهرداریهای مناطق پنج کرج، شهرداری محمدشهر و اشتهارد صورت گرفته است و امید می رود موقوفات و اماکن متبرکه موجود در این مناطق بیش ار پیش ساماندهی شود.

رئیس اداره اوقاف کرج با اشاره به اقدامات خوب سالهای اخیر جهت فرهنگسازی برای وقف و کوتاه کردن دست موقوفه خواران از وقف یادآور شد: در حال حاضر شهرستان کرج دارای 700 موقوفه و پنج هزار رقبه است و در سال جاری هشت وقف جدید انجام شده و 20 موقوفه نیز کشف شده است.

وی وقف را صدقه جاریه ای خواند که علاوه بر آثار بی شمار عامل موثری در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن در جامعه است و در طول تاریخ اسلام انبیا، اولیا و فقها مردم را به این امر خیر دعوت کرده اند و بر همین اساس قانون اوقاف در سال 1328 در ایران به تصویب رسیده است.

نجفی عنوان کرد: پیش از پیروزی انقلاب با تصویب قانون ارضی بسیاری از موقوفات به فروش رسید اما پس از پیروزی انقلاب با تصویب قوانینی تعداد زیادی از زمینها به موقوفات بازگشت اما ضربه ای که تصویب قانون ارضی به اصل عمل وقف وارد کرد هنوز تاثیرات منفی خود را در بین آحاد جامعه نشان می دهد و در این خصوص باید اقدام به فرهنگسازی کرد.