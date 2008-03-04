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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

دواطلبان نمایندگی مجلس تنها در چارچوب اختیارات قانونی تبلیغات کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس استان زنجان گفت: دواطلبان نمایندگی مجلس از دادن شعارها و برنامه های خارج از چارچوب اختیارات و وظایف خود بپرهیزند و تنها بر اساس وظایف قانونی یک نماینده به تبلیغ بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیقباد علی ‌بابایی، ظهر امروز در جمع خبرنگارن اظهار داشت: داوطلبان نباید با وعده و قولهای غیرعملی اعتماد مردم را سلب کنند.

وی ادامه داد: طرفداران نامزدهای نمایندگی مجلس هشتم نیز باید در چارچوب قانون اساسی عمل و خط قرمزها را رعایت کنند.

علی‌بابایی تلاش برای تخریب داوطلبان نمایندگی را از بدترین اشکال تبلیغات دانست و با تاکید بر لزوم پرهیز از تخریب رقبا از نامزدهای احراز نمایندگی مردم خواست از تخریب یکدیگر پرهیز کنند و در تبلیغات انتخاباتی تنها به‌ معرفی خود و برنامه‌ هایشان بپردازند.

رئیس ستاد انتخابات مجلس زنجان با عنوان این که توسل به ‌انواع ترفندها جهت حذف رقیب از صحنه انتخابات، تخریب و تهمت زدن‌ها باعث بروز نفاق در جامعه می‌شود، افزود: رفتارهای غیراخلاقی از سوی نامزدها فضای امن و سالم انتخابات را تهدید خواهد کرد.

علی ‌بابایی تاکید کرد: داوطلبان نباید با وعده و قولهای غیرعملی اعتماد مردم را سلب کنند.

وی در ادامه با تاکید مجدد بر این که کلیه مقدمات برگزاری انتخاباتی سالم و حداکثری در استان زنجان فراهم است افزود: در انتخابات 24 اسفندماه سالجاری  75 نفر داوطلب برای کسب پنج کرسی استان زنجان در مجلس هشتم در چهار حوزه انتخاباتی به رقابت می پردازند.

کد مطلب 649742

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