دواطلبان نمایندگی مجلس تنها در چارچوب اختیارات قانونی تبلیغات کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیقباد علی بابایی، ظهر امروز در جمع خبرنگارن اظهار داشت: داوطلبان نباید با وعده و قولهای غیرعملی اعتماد مردم را سلب کنند.
وی ادامه داد: طرفداران نامزدهای نمایندگی مجلس هشتم نیز باید در چارچوب قانون اساسی عمل و خط قرمزها را رعایت کنند.
علیبابایی تلاش برای تخریب داوطلبان نمایندگی را از بدترین اشکال تبلیغات دانست و با تاکید بر لزوم پرهیز از تخریب رقبا از نامزدهای احراز نمایندگی مردم خواست از تخریب یکدیگر پرهیز کنند و در تبلیغات انتخاباتی تنها به معرفی خود و برنامه هایشان بپردازند.
رئیس ستاد انتخابات مجلس زنجان با عنوان این که توسل به انواع ترفندها جهت حذف رقیب از صحنه انتخابات، تخریب و تهمت زدنها باعث بروز نفاق در جامعه میشود، افزود: رفتارهای غیراخلاقی از سوی نامزدها فضای امن و سالم انتخابات را تهدید خواهد کرد.
علی بابایی تاکید کرد: داوطلبان نباید با وعده و قولهای غیرعملی اعتماد مردم را سلب کنند.
وی در ادامه با تاکید مجدد بر این که کلیه مقدمات برگزاری انتخاباتی سالم و حداکثری در استان زنجان فراهم است افزود: در انتخابات 24 اسفندماه سالجاری 75 نفر داوطلب برای کسب پنج کرسی استان زنجان در مجلس هشتم در چهار حوزه انتخاباتی به رقابت می پردازند.
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