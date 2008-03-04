در این دیدار" قربانعلی پورمرجان" رایزن فرهنگی کشورمان هدف از این ملاقات را بررسی برگزاری همایش مشترک در مورد گفتگوی ادیان ( اسلام و مسیحیت ) در دانشگاه پرتوریا ذکر کرد و گفت: امروزه شناخت پیروان ادیان الهی از همدیگر و اخذ اشتراکات آنها برای رسیدن به صلح جهانی از ضروریات است و در این راستا ایران در چند سال گذشته چند دور از مذاکرات علمی و دینی را با دانشکده‌های علوم دینی و سران مذهبی کشورهای دنیا انجام داده و بسیار موفق هم بوده است .

وی افزود: با توجه به حضور سران مسیحیت در افریقای جنوبی و حضور دانشکده‌ها و مؤسسات فعال مذهبی در این کشور به نظر می‌رسد برگزاری این نشست تخصصی مفید باشد.

" کاس ووس" رئیس دانشکده الهیات دانشگاه پرتوریا از حضور رایزن فرهنگی کشورمان در این دانشکده تشکر و از پیشنهاد ارائه شده نیز استقبال کرد و گفت: این دانشکده از مؤسسات قدیمی در داخل دانشگاه است که بیش از 90 سال قدمت دارد و در حال حاضر 800 دانشجو در مقطع لیسانس و 400 دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکتری در آن مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: ایده گفتگو بین ادیان الهی امری پسندیده است چراکه ذات همه ادیان الهی به وحی الهی برمی‌گردد و متأسفانه پیروان این ادیان هستند که با تفاسیر متعدد آنها را به جاهای دیگری سوق می‌دهند و لذا این نشستها بسیار ضروری و برای عموم مردم نیز از اهمیت خاصی برخوردارند و در تلطیف نگاههای مردم با فرهنگها و ادیان مختلف به همدیگر نقش مهمی را ایفا می‌کنند.