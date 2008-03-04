تحریم اقتصادی شورای امنیت علیه کشورها موثر نیست/ ناکارآیی 72 درصد تحریم ها در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیق که سال 2007 میلادی در خصوص اثربخشی تحریم های اقتصادی انجام شد ، نشان می دهد از 176 مورد تحریم اقتصادی که از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته 72 درصد موفق نبوده است و تنها 28 درصد بقیه توفیق نسبی داشته است و توانسته کشورهای هدف تحریم را تحت فشار بگذارد که منجر به تسلیم و یا تغییر رفتار کشور مورد تحریم شود.

این آمار نشان می دهد تحریم های اقتصادی ماهیتا اثر بخشی لازم را نداشته اند و کشورهای متقاضی با توجه به تغییر شرایط جهانی و گستره ارتباطات کشورها با یکدیگر بایستی از روش های دیگری برای تحقق اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

طبق گزارش محققان موسسه هریتیج آمریکا از سال 1973 تاکنون 21 درصد تحریم های اقتصادی توفیق نسبی داشته اند، تنها مواردی که در تاریخ تحریم های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه های موفق نام برده می شود، تحریم هایی است که علیه آفریقای جنوبی و رودزیا (در کشور زیمبابوه) انجام شده است و بقیه اقدام موثری نبوده اند.

غیر از دو مورد یاد شده در تاریخ تحریم های اقتصادی، تحریم اعمال شده علیه عراق تا حدودی موثر بوده است ، در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسرکار بیاید اما فشار اقتصادی نسبی ای به دولت این کشور وارد شد.

درزمان دولت کلینتون درآمریکا مجموعا 161 نوبت ازتحریم اقتصادی علیه 35 کشورجهان استفاده شده است. جمعیت 35 کشور تحریم شده در جهان، 2.3 میلیارد نفر بوده است. این کشورها 790 میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری می کردند که به کشورهای صادر کننده نیز خسارت قابل توجهی وارد شده است.

علت اعمال این حجم تحریم آمریکا علیه کشورهایی که عمدتا مخالف حاکمان واشنگتن بوده اند، تلاش برای تغییر رفتار آنها در جهت منافع آمریکا بوده است. آمریکا چون احساس می کند با فروپاشی شوروی سابق، جهان به طور کامل از حالت چند قطبی درآمده و به یک جهان تک قطبی تحت نفوذ این کشور تبدیل شده و هیچ کشوری قادر به مقابله با حاکمان واشنگتن نیست لذا از روش قدیمی تحریم برای فشار به کشورهای مخالف خود استفاده می کند.

بسیاری از روشنفکران و اقتصاددانان آمریکایی با اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه کشورهای مختلف جهان مخالف هستند و آن را به ضرر اقتصاد آمریکا می دانند.

یکی از دلایل مخالفت اقتصاددانان آمریکا با تحریم، هزینه های جنبی و پنهانی است که آمریکا برای جلب رای کشورهای عضو شورای امنیت و متحدین خود پرداخت می کند و علیرغم این هزینه بسیاری از حتی متحدان آمریکا به تحریم های اعمال شده پای بند نیستند و معمولا پس از گذشت مرور زمان آمریکا را در تحریم ها تنها می گذارند.

جمهوری اسلامی ایران ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همچنان تحت تحریم های مختلف آمریکا ویا شورای امنیت سازمان ملل که تحت فشار آمریکا تصویب شده ، قرار داشته است.

در نتیجه تحریم های آمریکا، ایران روابط تجاری و مالی خود را از کشورهای غربی به سوی کشورهای آسیایی و آفریقایی تغییر جهت داده است. آمریکا و کشورهای اروپایی متحد آن نیز در اثر تحریم ها خسارت هایی متحمل شده اند.