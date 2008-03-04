اصلاح و متمم بودجه سال 86 شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر در هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران که امروز در صحن علنی برگزار شد مقرر شد جهت ارائه خدمات و سرویس دهی مطلوب به شهروندان توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک و جلوگیری از رکود در انجام وظایف و اجرای پروژه های عمرانی در دست اجرا مبلغ 1 میلیارد و 90 میلیون تومان در بودجه جاری افزایش صورت گیرد.

همچنین مقرر شده است تا بودجه عمرانی این سازمان نیز 2 میلیارد و 400 میلیون تومان افزایش داشته باشد.

بر اساس مصوبه شورای شهر، کل بودجه درآمدها و هزینه های سازمان حمل و نقل و ترافیک به 42 میلیارد و 790 میلیون تومان می رسد.

در ادامه بودجه جاری سازمان پایانه ها و پارک سوارها نیز یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش داشته و بودجه عمرانی نیز 600 میلیون تومان با افزایش مواجه شده است.

همچنین در اصلاح و متمم بودجه شهرداری تهران، مبلغ 540 میلیارد تومان هم به سازمان تاکسیرانی اختصاص پیدا کرده است.