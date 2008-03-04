آغاز ثبت نام دوره کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از 26 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فتح اللهی با اعلام این خبر افزود: ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور از 13 اسفند ماه آغاز شده و تا 25 اسنفد ماه ادامه دارد.

وی همچنین زمان شروع ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی ارشد این دانشگاه را 26 اسفند اعلام کرد و گفت: این مهلت تا 8 فروردین ماه 87 ادامه خواهد داشت.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه ثبت نامه داوطلبان دوره های فراگیر اظهار داشت: این داوطلبان برای دریافت مدارک ثبت نام می توانند به ادارات پست سراسر کشور مراجعه و با دریافت دفترچه راهنما و مطالعه دقیق آن از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس اینترنتی www.sanjesh.org ثبت نام کنند.

آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت همزمان در تاریخ 25 مرداد ماه سال 87 برگزار خواهد شد.