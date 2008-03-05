قطعنامه سوم بسیار بی اهمیت و جزئی است/ بانیان قطعنامه به هدف خود نرسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند درتحلیلی از اقدامات کشورهای غربی علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان نوشت : شورای امنیت سازمان ملل متحد تقریبا به اتفاق آراء تحریمهای خود علیه ایران را با تصویب سومین قطعنامه که در واکنش به ادامه فعالیتهای هسته ای ایران صورت گرفت، تا حدودی تشدید کرد.

قطعنامه 1803 شورای امنیت با 14 رای مثبت به تصویب رسید. نماینده اندونزی نیزدر این نشست رای ممتنع داد.

در گزارش لوموند آمده است: این قطعنامه که ازسوی فرانسه، آلمان و انگلیس تهیه شد، نظام تحریمهای اقتصادی و تجاری را که از دسامبر سال 2006 میلادی بر ایران تحمیل شده است، به میزان جزئی تشدید می کند.

در توجیه تصمیم کشورهای غربی این منبع خبری براین ادعاست که سه کشوراروپایی همچون دیگر قطعنامه ها، خواستارارسال پیامی سخت و شدید به تهران در پی تصویب قطعنامه با اکثریت آراء بودند.

این روزنامه فرانسوی افزود: با وجود ماهها بحث وتبادل نظر، این قطعنامه به هدف خود نرسید ودر این فضا حتی اندونزی با تاکید بر اینکه اکنون زمان مناسب برای اعمال تحریمهای جدید فرا نرسیده است، از دادن رای مثبت به این قطعنامه خودداری کرد.

این روزنامه همچنین در باره اختلافات داخلی در شورای امنیت نوشت: راضی کردن روسیه و چین به نسبت بسیار راحت تر بوده است. یک دیپلمات نزدیک به این پرونده هسته ای می گوید: مشکل برای این دو کشور خود قطعنامه نبود، بلکه محتوای آن بوده است. پکن خواستار تحریمهای مالی نیست و مسکو نیز تمایلی ندارد که کانال فروشهای خود به ایران قطع شود.

وی که این قطعنامه را بسیارمتعادل دانست،خاطرنشان کرد: درقطعنامه فهرستی ازافراد مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی ایران قید شده که دارایی های آنان درخارج از کشور مسدود خواهد شد. برای برخی از این افراد نیز مسافرت به خارج ایران ممنوع خواهد شد.

این دیپلمات افزود: در این قطعنامه همچنین ارائه کالاهایی به ایران که برای استفاده دومنظوره دارند، نیز ممنوع شده است. این قطعنامه کشورهای جهان را همچنین به احتیاط در مبادله با بانکهای ایرانی فراخواند.این درحالی است که دولت ایران این قطعنامه را رد کرده و آن را فاقد اعتبار قانونی دانسته است.

فرانس - 24 تلاشهای دیپلماتیک طراحان قطعنامه را شکست خورده دانست و گفت که آنان خواستار تحریمهای شدیدتری علیه تهران بودند

ازسوی دیگر، رادیوی بین المللی فرانسه نیز در گزارشی از بازتاب تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران گفت: شورای امنیت با تصویب قطعنامه سوم خود در تلاش است تا اعمال فشارها علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد.

خبرنگار این شبکه رادیویی خبری اظهار داشت : تحریمهای صورت گرفته علیه ایران ناچیز و کم اهمیت هستند. در این قطعنامه فهرستی از تجهیزات تحت تحریم نیز وجود دارد.این خبرنگار خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که این قطعنامه تنها تدبیری آزاردهنده برای ایران باشد.

شبکه تلویزیونی "فرانس - 24" فرانسه نیز در گزارشی از تصویب قطعنامه ایران اعلام کرد: شورای امنیت، تحریمهای خود را علیه ایران به سبب مخالفت با توقف فعالیتهای هسته ای خود تشدید کرد.

این شبکه می افزاید: این قطعنامه تجدید نظام تحریمهای اقتصادی و تجاری علیه ایران بشمار می رود که 15 ماه گذشته بر تهران اعمال می شود. فرانس - 24 تلاشهای دیپلماتیک طراحان قطعنامه را شکست خورده دانست و گفت که آنان خواستار تحریمهای شدیدتری علیه تهران بودند.

کشورهای چین، آمریکا، فرانسه، انگلستان و روسیه همگی به این قطعنامه رای مثبت دادند.این قطعنامه همچون دیگر قطعنامه ها با دادن یک فرصت سه ماهه به ایران جهت توقف فعالیتهای غنی سازی موافقت کرده است.

"محمد سعیدی" معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این رابطه گفت: اقدامات غیرقانونی کمکی به حل مسئله ایران نخواهد کرد، بلکه مشکل را دوچندان می کند.

ازسوی دیگر، روزنامه فرانسوی " لوژور دو دیمانش" روز سه شنبه نوشت : تشدید تحریمها علیه تهران به ویژه پس از انتشار گزارش "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل انتظار بود.

این درحالی است که محمد خزاعی نماینده ایران درسازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: اعتبار شورای امنیت به سادگی به سبب آنکه به ابزار دست سیاست خارجی برخی کشورها تبدیل شده، از بین رفته است.

رسانه های فرانسوی نوشتند : قابل توجه است که پس از صدور این قطعنامه، سازمان ملل متحد بلافاصله باب گفتگو را با ایران می گشاید.

این سازمان "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بلافاصله به دیدار با همتای ایرانی خود برای خروج از وضعیت کنونی فراخواند.

"جان اسورز" نماینده انگلستان در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: ما باردیگر بر پیشنهادهای خود به ایران که در ژوئن سال 2006 میلادی مطرح شد، تاکید می کنیم. پیشنهادهای ما فرصتی مناسب در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای ایران و تمامی منطقه فراهم می کند به شرط آنکه تهران با توقف فعالیت هسته ای خود موافقت کند.