اسامی محرومان هفته بیست و چهارم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور درحالی از عصر فردا آغاز می شود که سیزده بازیکن از یازده تیم لیگ برتری نمی توانند تیم های خود را در رقابت های این هفته همراهی کنند.

برپایه این گزارش، اسامی محرومان هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

قاسم غلامزاده و محمد شکرون (برق شیراز)، احسان شیرمردی و ایمان پشتاره (صنعت نفت آبادان)، علیرضا منصوریان (استقلال تهران)، سعید خانی (ابومسلم مشهد)، مهدی تارتار (راه آهن تهران)، مصطفی سیفی (استقلال اهواز)، محمدرضا مهدوی (پگاه گیلان)، میثم خسروی (پیکان)، وریا غفوری (پاس همدان)، جواد آشتیانی (سایپا) و محمد خدابنده ‌لو (مس کرمان).